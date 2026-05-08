Самые популярные новые авто в Украине среди частных покупателей и бизнеса

В апреле 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал разные предпочтения частных покупателей и бизнеса. Если украинцы чаще всего выбирали кроссоверы для личного пользования, то компании делали ставку на практические модели для работы и корпоративных автопарков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

В апреле украинский автопарк пополнили около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 66% приобрели частные клиенты, а 34% – юридические лица.

В годовом исчислении продажи в частном сегменте сократились на 1%, тогда как корпоративный сектор вырос на 13%.

Среди частных покупателей наибольший спрос имели:

Toyota RAV4 — 291 авто. Hyundai Tucson - 179 BMW 3 Series - 139 Renault Duster - 130 Mazda CX5 - 124

В корпоративном сегменте лидером стал Renault Duster, который компании приобрели 449 раз.

Также в топе:

Renault Duster — 449 авто Skoda Kodiaq — 67 Toyota RAV4 - 66 Volkswagen Touareg — 62 Citroen C-Elysee - 51

Структура спроса показывает, что бизнес активнее обновляет автопарки, несмотря на всеобщее замедление рынка. Корпоративные клиенты традиционно ориентируются на практичность, затраты на обслуживание и универсальность моделей, тогда как частные покупатели чаще выбирают кроссоверы среднего класса.

В итоге корпоративный сегмент остается одним из драйверов украинского авторынка, в то время как спрос населения демонстрирует сдержанную динамику на фоне экономической неопределенности.

Заметим, в апреле самым популярным авто на украинском рынке стал кроссовер Renault Duster.