Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Самые популярные новые авто в Украине среди частных покупателей и бизнеса

автомобили
Рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал разные предпочтения / Depositphotos

В апреле 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал разные предпочтения частных покупателей и бизнеса. Если украинцы чаще всего выбирали кроссоверы для личного пользования, то компании делали ставку на практические модели для работы и корпоративных автопарков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

В апреле украинский автопарк пополнили около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 66% приобрели частные клиенты, а 34% – юридические лица.

В годовом исчислении продажи в частном сегменте сократились на 1%, тогда как корпоративный сектор вырос на 13%.

Среди частных покупателей наибольший спрос имели:

  1. Toyota RAV4 — 291 авто.
  2. Hyundai Tucson - 179
  3. BMW 3 Series - 139
  4. Renault Duster - 130
  5. Mazda CX5 - 124

В корпоративном сегменте лидером стал Renault Duster, который компании приобрели 449 раз.

Также в топе:

  1. Renault Duster — 449 авто
  2. Skoda Kodiaq — 67
  3. Toyota RAV4 - 66
  4. Volkswagen Touareg — 62
  5. Citroen C-Elysee - 51

Структура спроса показывает, что бизнес активнее обновляет автопарки, несмотря на всеобщее замедление рынка. Корпоративные клиенты традиционно ориентируются на практичность, затраты на обслуживание и универсальность моделей, тогда как частные покупатели чаще выбирают кроссоверы среднего класса.

В итоге корпоративный сегмент остается одним из драйверов украинского авторынка, в то время как спрос населения демонстрирует сдержанную динамику на фоне экономической неопределенности.

Заметим, в апреле самым популярным авто на украинском рынке стал кроссовер Renault Duster.

Автор:
Татьяна Гойденко