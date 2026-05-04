Какие автомобили покупали украинцы в апреле: самые популярные модели

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в апреле стал кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самые популярные модели

В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:

Renault Duster – 579 ед.; Toyota RAV-4 – 357 ед.; Hyundai Tucson – 211 ед.; BMW 3 – 161 ед.; Skoda Kodiaq – 144 ед.; Mazda CX5 – 130 ед.; Skoda Karoq – 126 ед.; Toyota Yaris Cross – 122 ед.; Volkswagen Tiguan – 121 ед.; Volkswagen Touareg - 117 ед.

Напомним, в апреле в Украине было реализовано почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% больше результатов апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 г. объем продаж увеличился на 5%.

В марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.

Самой популярной маркой марта стала Toyota.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.