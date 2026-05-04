Какие автомобили покупали украинцы в апреле: самые популярные модели
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в апреле стал кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Самые популярные модели
В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:
- Renault Duster – 579 ед.;
- Toyota RAV-4 – 357 ед.;
- Hyundai Tucson – 211 ед.;
- BMW 3 – 161 ед.;
- Skoda Kodiaq – 144 ед.;
- Mazda CX5 – 130 ед.;
- Skoda Karoq – 126 ед.;
- Toyota Yaris Cross – 122 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 121 ед.;
- Volkswagen Touareg - 117 ед.
Напомним, в апреле в Украине было реализовано почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% больше результатов апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 г. объем продаж увеличился на 5%.
Рынок автомобилей в Украине.
В марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.
По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.
Самой популярной маркой марта стала Toyota.
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.