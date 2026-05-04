Какие автомобили покупали украинцы в апреле: самые популярные модели

Renault Duster / Infocar

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в апреле стал кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самые популярные модели

В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:

  1. Renault Duster – 579 ед.;
  2. Toyota RAV-4 – 357 ед.;
  3. Hyundai Tucson – 211 ед.;
  4. BMW 3 – 161 ед.;
  5. Skoda Kodiaq – 144 ед.;
  6. Mazda CX5 – 130 ед.;
  7. Skoda Karoq – 126 ед.;
  8. Toyota Yaris Cross – 122 ед.;
  9. Volkswagen Tiguan – 121 ед.;
  10. Volkswagen Touareg - 117 ед.

Напомним, в апреле в Украине было реализовано почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% больше результатов апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 г. объем продаж увеличился на 5%.

В марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

  По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.

Самой популярной маркой марта стала Toyota.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал   кроссовер Toyota RAV-4.

Автор:
Светлана Манько