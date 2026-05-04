Великобритания присоединяется к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро

Великобритания готовится начать переговоры по присоединению к кредиту Европейского Союза для Украины на 90 миллиардов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Британии.

Согласно заявлению, в понедельник, 4 мая, британский премьер-министр Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении Ереване заявит о желании Великобритании объединить усилия с ЕС для поддержки Украины "в отдвижении российской линии фронта и возвращении суверенной территории".

"Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, мы все пожинаем плоды – и в эти нестабильные времена нам необходимо действовать дальше и быстрее в сфере обороны, чтобы обеспечить безопасность людей", – говорится в заявлении Стармера.

Reuters отмечает, что кредит, одобренный ЕС в прошлом месяце, должен покрыть две трети потребностей Украины на следующие два года, при этом большая часть этой суммы предназначена для военных расходов.

Великобритания также объявит на этой неделе о введении новых санкций против российских компаний с целью нарушения цепей поставок военной продукции.

Напомним, 23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

Напомним, Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.