Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Велика Британія приєднується до кредиту ЄС для України на 90 млрд євро

Володимир Зеленський і Кір Стармер
Володимир Зеленський і Кір Стармер / Офіс президента

Велика Британія готується розпочати переговори про приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду Британії.

Згідно із заявою, у понеділок, 4 травня, британський прем'єр-міністр Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Вірменії Єревані заявить про бажання Великої Британії об'єднати зусилля з ЄС для підтримки України "у відсуванні російської лінії фронту та поверненні суверенної території".

"Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі пожинаємо плоди – і в ці нестабільні часи нам необхідно діяти далі та швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей", – йдеться у заяві Стармера.

Reuters зауважує, що кредит, схвалений ЄС минулого місяця, має покрити дві третини потреб України на наступні два роки, при цьому більша частина цієї суми призначена для військових витрат.

Велика Британія також оголосить цього тижня про введення нових  санкцій проти російських компаній з метою порушення ланцюгів постачання військової продукції.

Нагадаємо, 23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки. Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку. 

Нагадаємо, Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби. 

Автор:
Світлана Манько