Велика Британія приєднується до кредиту ЄС для України на 90 млрд євро

Велика Британія готується розпочати переговори про приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду Британії.

Згідно із заявою, у понеділок, 4 травня, британський прем'єр-міністр Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Вірменії Єревані заявить про бажання Великої Британії об'єднати зусилля з ЄС для підтримки України "у відсуванні російської лінії фронту та поверненні суверенної території".

"Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі пожинаємо плоди – і в ці нестабільні часи нам необхідно діяти далі та швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей", – йдеться у заяві Стармера.

Reuters зауважує, що кредит, схвалений ЄС минулого місяця, має покрити дві третини потреб України на наступні два роки, при цьому більша частина цієї суми призначена для військових витрат.

Велика Британія також оголосить цього тижня про введення нових санкцій проти російських компаній з метою порушення ланцюгів постачання військової продукції.

Нагадаємо, 23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки. Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

Нагадаємо, Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.