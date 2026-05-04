Іран скорочує видобуток нафти через морську блокаду США

Іран розпочав скорочення видобутку нафти у відповідь на військово-морську блокаду Ормузької протоки, яку запровадили США. Попри тиск, іранська влада заявляє, що заздалегідь підготувалася до такого сценарію, щоб не перевищувати граничні потужності сховищ.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Bloomberg.

Технологічний досвід та консервація свердловин

Основним чинником, що дозволяє Ірану зберігати спокій, є досвід, накопичений за десятиліття міжнародних санкцій.

Ключові аспекти технічної підготовки:

Іранські інженери навчилися зупиняти свердловини без ризику їхнього пошкодження.

Фахівці мають знання, необхідні для оперативного перезапуску роботи об'єктів.

Представники галузевих асоціацій підкреслюють, що наявний досвід дозволяє не турбуватися через нові обмеження.

Bloomberg зазначає, що під час першого президентства Дональда Трампа Іран вже проходив через подібні цикли скорочення та подальшого зростання видобутку.

Ризики тривалого протистояння

Попри впевненість у своїх силах, іранські посадовці визнають, що ефективність таких заходів обмежена в часі. Головним питанням залишається здатність Тегерана витримувати економічний тиск довше за США в умовах глобальних наслідків для ринку.

