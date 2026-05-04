У Києві обмежать рух на Великій Кільцевій дорозі до серпня

До серпня у Києві частково обмежать рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі через проведення ремонтних робіт.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт дороги на 3 місяці

У Києві з 4 травня до 9 серпня діятимуть часткові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі.

Обмеження запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонту конструктивних елементів шляхопроводу.

На період робіт рух транспорту буде частково обмежено першою та частково другою смугами у напрямку міста Буча. Також тимчасово обмежать рух пішоходів тротуарною частиною в цьому ж напрямку.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням змін організації дорожнього руху.

Фото: КМДА

Нагадаємо, на 1 травня завершені основні дорожні роботи на трасах міжнародного значення. Процес відновлення дорожнього покриття розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м — це 104% від запланованого.