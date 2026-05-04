В Киеве ограничат движение на Большой Кольцевой дороге до августа
До августа в Киеве частично ограничат движение по путепроводу через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге из-за проведения ремонтных работ.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ремонт дороги на 3 месяца
В Киеве с 4 мая по 9 августа будут действовать частичные ограничения движения на путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге.
Ограничения вводятся в связи с проведением ремонта конструктивных элементов путепровода.
На период работ движение транспорта будет частично ограничено первой и частично второй полосами в направлении города Буча. Также временно ограничат движение пешеходов по тротуарной части в этом же направлении.
Городские власти призывают водителей заранее планировать маршруты с учетом изменений организации дорожного движения.
Напомним, к 1 мая завершены основные дорожные работы на трассах международного значения. Процесс восстановления дорожного покрытия начали в феврале и проделали с опережением графика. Фактически выполнены ремонты более чем на 7,3 млн кв. м – это 104% от запланированного.