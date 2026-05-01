Ремонт международных трасс завершен: дорожники восстановили более 7,3 млн метров квадратных покрытия

К 1 мая завершены основные дорожные работы на трассах международного значения. Процесс восстановления дорожного покрытия начали в феврале и проделали с опережением графика. Фактически выполнены ремонты более чем на 7,3 млн кв. м – это 104% от запланированного.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"В приоритете были ключевые логистические маршруты и международные коридоры – дороги, обеспечивающие оборону, движение гуманитарной помощи, работу бизнеса и связь между регионами. Основные работы по этим направлениям выполнены", — отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Работы завершены по следующим направлениям:

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи;

М-02 Копти – Глухов – Бачевск;

М-03 Киев – Харьков – Довжанский;

М-06 Киев – Чоп;

М-07 Киев – Ковель – Ягодин;

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская (на г. Люблин);

М-10 Львов – Краковец (на г. Краков);

М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест);

М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев);

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский;

М-27 Одесса – Черноморск;

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино.

Параллельно проходят ремонты на дорогах национального значения и профилактические мероприятия на уже восстановленных участках. Государственная специальная служба транспорта проводит работы в прифронтовой зоне. Ремонты охватывают 59 участков общей протяженностью более 1200 км в пределах 40 км от столкновения.

Темпы работ в апреле выросли на 50% по сравнению с мартом. Ежедневно на объектах работает более 200 бригад.

По словам Свириденко, к 1 июня запланировано отремонтировать в общей сложности более 10 млн кв. м дорог. "Приоритет - дороги с наибольшими повреждениями и нагрузкой", - подчеркнула премьер.

Напомним, за сутки 7 апреля восстановлено 125 тыс. м² покрытия. Работы производились на 14 международных трассах и отдельных участках национальных дорог.