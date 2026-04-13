В Украине ликвидировали 3,5 млн кв. м повреждений дорог: где ремонтируют больше всего

Где в Украине больше всего ремонтируют дороги / Агентство восстановления

В Украине продолжаются текущие ремонты на дорогах государственного значения. С начала года уже восстановили 3,5 млн кв.м дорожного покрытия, больше всего – в Кировоградской, Одесской и Черкасской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Дорожные работы продолжаются по всей стране

В Украине продолжаются текущие ремонты на дорогах государственного значения во всех регионах. С начала года уже восстановлено около 3,5 млн м² дорожного покрытия.

Большинство работ выполняется методом укладки крупных карт, что позволяет оперативно ликвидировать значительные повреждения на автодорогах.

Ремонтные работы производятся на дорогах международного значения и отдельных участках национальных трасс. Ежедневно в зависимости от погодных условий в восстановлении инфраструктуры задействовано около 1500 специалистов.

Наибольшие объемы отремонтированного покрытия с начала года зафиксированы в следующих областях:

  • Кировоградская – 321 тыс. м².
  • Одесская – 301 тыс. м².
  • Черкасская – 293 тыс. м².
  • Ровенская – 266 тыс. м².
  • Киевская – 245 тыс. м².

По состоянию на 13 апреля ремонтные работы продолжаются на основных дорогах государственного значения.

Водителей призывают быть внимательными вблизи участков проведения работ, соблюдать правила дорожного движения, требования временных дорожных знаков и заблаговременно снижать скорость.

Напомним, Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком. В рамках инициативы ЕС "Пути солидарности" Украина привлечет 230 млн евро на модернизацию международных трасс. Первый транш финансирования будет составлять 134 млн евро.

Ольга Опенько