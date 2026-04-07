Правительство изменило правила ремонта дорог у фронта: что известно

Кабинет министров определил Государственную специальную службу транспорта (ГОСТ) единственным заказчиком ремонта прифронтовых дорог.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Как будут ремонтировать дороги для военных

Кабмин поручил Государственной специальной службе транспорта восстановление автомобильных дорог на прифронтовых территориях, а также в зоне 40 км от линии боевых действий.

Соответствующее решение правительства позволяет оперативно начать ремонтные работы на приоритетных направлениях. Речь идет прежде всего о путях, которые используются для передвижения военных, эвакуации раненых и обеспечения снабжения.

ГОСТ определен единственным заказчиком работ и закупок для текущего ремонта и содержания дорог в зоне боевых действий и вблизи нее. Список объектов и их приоритетность будет формировать Генеральный штаб.

Ремонт начинается сразу после утверждения соответствующего перечня и обследования поврежденных участков.

Финансирование работ будет осуществляться внутри бюджета Государственной специальной службы транспорта.

С начала года дорожники устранили 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Большинство работ выполняется методом укладки больших карт, что позволяет оперативно восстанавливать значительные участки покрытия.