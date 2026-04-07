Правительство изменило правила ремонта дорог у фронта: что известно
Кабинет министров определил Государственную специальную службу транспорта (ГОСТ) единственным заказчиком ремонта прифронтовых дорог.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Как будут ремонтировать дороги для военных
Кабмин поручил Государственной специальной службе транспорта восстановление автомобильных дорог на прифронтовых территориях, а также в зоне 40 км от линии боевых действий.
Соответствующее решение правительства позволяет оперативно начать ремонтные работы на приоритетных направлениях. Речь идет прежде всего о путях, которые используются для передвижения военных, эвакуации раненых и обеспечения снабжения.
ГОСТ определен единственным заказчиком работ и закупок для текущего ремонта и содержания дорог в зоне боевых действий и вблизи нее. Список объектов и их приоритетность будет формировать Генеральный штаб.
Ремонт начинается сразу после утверждения соответствующего перечня и обследования поврежденных участков.
Финансирование работ будет осуществляться внутри бюджета Государственной специальной службы транспорта.
С начала года дорожники устранили 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Большинство работ выполняется методом укладки больших карт, что позволяет оперативно восстанавливать значительные участки покрытия.