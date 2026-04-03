Ремонт дорог: с начала года дорожники уже устранили более 2 млн. кв. м повреждений покрытия

Восстановление автодорог М-14, М-18, М-06 и М-05 / Агентство восстановления

Текущие ремонты на дорогах государственного значения продолжаются во всех областях Украины. С начала 2026 года дорожники ликвидировали 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия, работая на дорогах международного и национального значения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Текущие ремонты дорог

С начала года дорожники устранили 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Большинство работ выполняется методом укладки больших карт, что позволяет оперативно восстанавливать значительные участки покрытия.

За прошедшие сутки, 2 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий работы не проводились в Винницкой, Запорожской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях и части Одесской области. В других регионах работы продолжались.

Дорожники работали на 12 автодорогах международного значения и отдельных участках национальных трасс, ликвидировав 85 тыс. м² повреждений. К работам был привлечен 781 специалист.

Наибольшие объемы ремонта зафиксированы на международных дорогах:

  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 9,1 тыс. м²
  • М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта – 7,9 тыс. м²
  • М-06 Киев – Чоп – 6,9 тыс. м²
  • М-05 Киев – Одесса – 6,2 тыс. м²

Сегодня, 3 апреля, текущие ремонты продолжатся на основных дорогах государственного значения во всех областях. Учитывая погодные условия, к работам планируется привлечь более 1400 специалистов.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными в местах проведения работ, соблюдать временные дорожные знаки и скоростной режим, а также заблаговременно снижать скорость.

Напомним, в Киеве 3 и 4 апреля будут частично ограничивать движение транспорта по улице Крещатик из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводить в несколько этапов с временными ограничениями в обоих направлениях.

Автор:
Ольга Опенько