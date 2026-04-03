Ремонт доріг: з початку року дорожники вже усунули понад 2 млн кв. м пошкоджень покриття

Відновлення автошляхів М-14, М-18, М-06 та М-05 / Агентство відновлення

Поточні ремонти на дорогах державного значення тривають у всіх областях України. З початку 2026 року дорожники ліквідували 2,3 млн м² пошкоджень дорожнього покриття, працюючи на автошляхах міжнародного та національного значення. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Поточні ремонти доріг

З початку року дорожники усунули 2,3 млн м² пошкоджень дорожнього покриття на дорогах державного значення по всій Україні. Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно відновлювати значні ділянки покриття.

Протягом минулої доби, 2 квітня, через несприятливі погодні умови роботи не проводилися у Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях та частині Одеської області. В інших регіонах роботи продовжувалися.

Дорожники працювали на 12 автошляхах міжнародного значення та окремих ділянках національних трас, ліквідувавши 85 тис. м² пошкоджень. До робіт було залучено 781 фахівець.

Найбільші обсяги ремонту зафіксовано на міжнародних дорогах:

  • М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ - 9,1 тис. м²
  • М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта - 7,9 тис. м²
  • М-06 Київ - Чоп - 6,9 тис. м²
  • М-05 Київ - Одеса - 6,2 тис. м²

Сьогодні, 3 квітня, поточні ремонти продовжаться на основних дорогах державного значення в усіх областях. Зважаючи на погодні умови, до робіт планується залучити понад 1400 фахівців.

Водіїв закликають бути уважними та обережними в місцях проведення робіт, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і швидкісного режиму, а також завчасно знижувати швидкість.

Нагадаємо, у Києві 3 та 4 квітня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Хрещатик через ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть у кілька етапів із тимчасовими обмеженнями в обох напрямках.

Автор:
Ольга Опенько