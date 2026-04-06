AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Кабмин выделил почти 300 млн грн на ремонт дорог в Харьковской области

Ремонт дорог для ВСУ и логистики / Агентство восстановления

Кабинет министров Украины выделил 298,8 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на восстановление дорог в Харьковской области, поврежденных в результате российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Инфраструктура в прифронтовых регионах

Правительство выделило 298,8 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности государства. Правительство приняло это решение для проведения ремонтных работ на дорожных объектах Харьковской области, поврежденных в результате вооруженной агрессии России.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов подчеркнул, что восстановление дорожной инфраструктуры в прифронтовых регионах имеет стратегическое значение для обеспечения стабильной логистики и бесперебойного функционирования страны. "Мы направляем ресурсы на те объекты, которые ежедневно обеспечивают потребности государства, в частности, Вооруженных Сил Украины и поддерживают работу ключевых процессов", - отметил он.

Благодаря выделенным средствам планируется восстановить поврежденные участки дорог, обеспечить надлежащее транспортное сообщение и поддержать логистические маршруты, критически важные для стабильной работы региона и Вооруженных сил Украины.

С начала года дорожники устранили 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Большинство работ выполняется методом укладки больших карт, что позволяет оперативно восстанавливать значительные участки покрытия.

Автор:
Ольга Опенько