Кабмин выделил почти 300 млн грн на ремонт дорог в Харьковской области

Кабинет министров Украины выделил 298,8 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на восстановление дорог в Харьковской области, поврежденных в результате российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Инфраструктура в прифронтовых регионах

Правительство выделило 298,8 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности государства. Правительство приняло это решение для проведения ремонтных работ на дорожных объектах Харьковской области, поврежденных в результате вооруженной агрессии России.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов подчеркнул, что восстановление дорожной инфраструктуры в прифронтовых регионах имеет стратегическое значение для обеспечения стабильной логистики и бесперебойного функционирования страны. "Мы направляем ресурсы на те объекты, которые ежедневно обеспечивают потребности государства, в частности, Вооруженных Сил Украины и поддерживают работу ключевых процессов", - отметил он.

Благодаря выделенным средствам планируется восстановить поврежденные участки дорог, обеспечить надлежащее транспортное сообщение и поддержать логистические маршруты, критически важные для стабильной работы региона и Вооруженных сил Украины.

С начала года дорожники устранили 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Большинство работ выполняется методом укладки больших карт, что позволяет оперативно восстанавливать значительные участки покрытия.