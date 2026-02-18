Какие дороги в Украине отремонтируют первыми: правительство определило приоритетные маршруты

Правительство начинает подготовку к срочному ремонту стратегических дорог в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ключевой приоритет будет придаваться дорогам стратегического значения, которые критически важны для военной логистики, поддержания жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования объектов инфраструктуры.

"Поручила Вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулеби вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению ремонта автомобильных дорог общего пользования", - подчеркнула премьер.

По ее словам, ремонтные работы должны начаться безотлагательно, как только погодные условия станут благоприятными для дорожных технологий.

В государственном бюджете на 2026 год уже заложены средства на восстановление дорог.

В то же время, правительство активно работает над привлечением дополнительных финансовых ресурсов для расширения объемов работ.

Ранее сообщалось, что, несмотря на морозы, дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях.