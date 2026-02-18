- Категория
Какие дороги в Украине отремонтируют первыми: правительство определило приоритетные маршруты
Правительство начинает подготовку к срочному ремонту стратегических дорог в 2026 году.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Ключевой приоритет будет придаваться дорогам стратегического значения, которые критически важны для военной логистики, поддержания жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования объектов инфраструктуры.
"Поручила Вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулеби вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению ремонта автомобильных дорог общего пользования", - подчеркнула премьер.
По ее словам, ремонтные работы должны начаться безотлагательно, как только погодные условия станут благоприятными для дорожных технологий.
В государственном бюджете на 2026 год уже заложены средства на восстановление дорог.
В то же время, правительство активно работает над привлечением дополнительных финансовых ресурсов для расширения объемов работ.
Ранее сообщалось, что, несмотря на морозы, дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях.