Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Несмотря на морозы, дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях (ФОТО)

ремонт дороги
Дорожники ремонтируют трассы государственного значения. / Агентство восстановления

С начала года бригады уже успели восстановить более 7,4 тыс. м² полотна. Наиболее активные работы продолжаются в Житомирской, Полтавской, Закарпатской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Сложные погодные условия, в частности, аномально низкие температуры и постоянное замерзание и расмерзание влаги, в сочетании с огромной транспортной нагрузкой привели к появлению аварийных выбоин. Больше всего страдают дороги международного значения, которые являются ключевыми для экономики и обороны.

Фото 2 — Несмотря на морозы, дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях (ФОТО)
Дорожники ликвидируют аварийную ямочность на дорогах государственного значения

Несмотря на минусовые температуры, дорожники не прекращают работу. Это критически важно, чтобы предотвратить полное разрушение покрытия и обеспечить бесперебойное движение.

Фото 3 — Несмотря на морозы, дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях (ФОТО)

Как работает "зимний" асфальт?

Многие удивляются, как можно ремонтировать дороги в морозы. Секрет в использовании "литых" и холодных асфальтобетонных смесей. Эти методы эффективны при температуре до -10°C, а иногда и до -15°C. Используются специальные органоминеральные смеси с химическими добавками. Прочность достигается благодаря химической реакции, а не высокой температуре укладки.

Фото 4 — Несмотря на морозы, дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях (ФОТО)
В Украине производится ремонт дорог

О деньгах и приоритетах

Как отметили в Агентстве восстановления, в обществе звучит много критики по поводу целесообразности выделения средств на ремонт дорог, особенно в условиях войны: "Мы понимаем критику по поводу целесообразности расходов во время войны. Однако цифры говорят сами за себя: в 2026 году финансирование на содержание дорог составляет лишь 30% от минимальной потребности".

По их данным, почти две трети этих средств направляются на прифронтовые области для обеспечения логистики и эвакуационных маршрутов. Остальные – в поддержку автодорог в проездном эксплуатационном состоянии.

Напомним, Львов готовится к масштабным изменениям в дорожной инфраструктуре. Западную объездную дорогу М-10 Львов – Краковец ждет масштабная реконструкция. Проект охватывает территорию от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и включает в себя строительство уникальных для региона инженерных сооружений.

Автор:
Татьяна Ковальчук