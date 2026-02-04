Несмотря на морозы, дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях (ФОТО)

С начала года бригады уже успели восстановить более 7,4 тыс. м² полотна. Наиболее активные работы продолжаются в Житомирской, Полтавской, Закарпатской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Сложные погодные условия, в частности, аномально низкие температуры и постоянное замерзание и расмерзание влаги, в сочетании с огромной транспортной нагрузкой привели к появлению аварийных выбоин. Больше всего страдают дороги международного значения, которые являются ключевыми для экономики и обороны.

Дорожники ликвидируют аварийную ямочность на дорогах государственного значения

Несмотря на минусовые температуры, дорожники не прекращают работу. Это критически важно, чтобы предотвратить полное разрушение покрытия и обеспечить бесперебойное движение.

Как работает "зимний" асфальт?

Многие удивляются, как можно ремонтировать дороги в морозы. Секрет в использовании "литых" и холодных асфальтобетонных смесей. Эти методы эффективны при температуре до -10°C, а иногда и до -15°C. Используются специальные органоминеральные смеси с химическими добавками. Прочность достигается благодаря химической реакции, а не высокой температуре укладки.

В Украине производится ремонт дорог



О деньгах и приоритетах

Как отметили в Агентстве восстановления, в обществе звучит много критики по поводу целесообразности выделения средств на ремонт дорог, особенно в условиях войны: "Мы понимаем критику по поводу целесообразности расходов во время войны. Однако цифры говорят сами за себя: в 2026 году финансирование на содержание дорог составляет лишь 30% от минимальной потребности".

По их данным, почти две трети этих средств направляются на прифронтовые области для обеспечения логистики и эвакуационных маршрутов. Остальные – в поддержку автодорог в проездном эксплуатационном состоянии.

Напомним, Львов готовится к масштабным изменениям в дорожной инфраструктуре. Западную объездную дорогу М-10 Львов – Краковец ждет масштабная реконструкция. Проект охватывает территорию от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и включает в себя строительство уникальных для региона инженерных сооружений.