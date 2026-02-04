Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попри морози дорожники ремонтують траси державного значення у п’яти областях (ФОТО)

ремонт дороги
Дорожники ремонтують траси державного значення. / Агентство відновлення

З початку року бригади вже встигли відновити понад 7,4 тис. м² полотна. Найбільш активні роботи зараз тривають у Житомирській, Полтавській, Закарпатській, Київській та Дніпропетровській областях. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Складні погодні умови, зокрема аномально низькі температури та постійне замерзання й розмерзання вологи, у поєднанні з величезним транспортним навантаженням призвели до появи аварійних вибоїн. Найбільше страждають дороги міжнародного значення, які є ключовими для економіки та оборони.

Фото 2 — Попри морози дорожники ремонтують траси державного значення у п’яти областях (ФОТО)
Дорожники ліквідовують аварійну ямковість на дорогах державного значення

Попри мінусові температури, дорожники не припиняють роботу. Це критично важливо, щоб запобігти повному руйнуванню покриття та забезпечити безперебійний рух.

Фото 3 — Попри морози дорожники ремонтують траси державного значення у п’яти областях (ФОТО)

Як працює "зимовий" асфальт?

Багато хто дивується, як можна ремонтувати дороги в морози. Секрет у використанні "литих" та холодних асфальтобетонних сумішей. Ці методи ефективні при температурі до -10°C, а подекуди й до -15°C. Використовуються спеціальні органомінеральні суміші з хімічними добавками. Міцність досягається завдяки хімічній реакції, а не високій температурі укладання.

Фото 4 — Попри морози дорожники ремонтують траси державного значення у п’яти областях (ФОТО)
В Україні проводиться ремонт доріг

Про гроші та пріоритети

Як зазначили в Агентстві відновлення, у суспільстві звучить багато критики щодо доцільності виділення коштів на ремонт доріг, особливо в умовах війни: "Ми розуміємо критику щодо доцільності витрат під час війни. Проте цифри говорять самі за себе: у 2026 році фінансування на утримання доріг складає лише 30% від мінімальної потреби".

За їх даними, майже дві третини цих коштів спрямовуються на прифронтові області — для забезпечення логістики та евакуаційних маршрутів. Решта — на підтримку автошляхів у проїзному експлуатаційному стані.

Нагадаємо, Львів готується до масштабних змін у дорожній інфраструктурі. Західну об’їзну дорогу М-10 Львів – Краковець чекає масштабна реконструкція. Проєкт охоплює територію від Рясне-Руського до вулиці Городоцької і включає будівництво унікальних для регіону інженерних споруд.

Автор:
Тетяна Ковальчук