Попри морози дорожники ремонтують траси державного значення у п’яти областях (ФОТО)

З початку року бригади вже встигли відновити понад 7,4 тис. м² полотна. Найбільш активні роботи зараз тривають у Житомирській, Полтавській, Закарпатській, Київській та Дніпропетровській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Складні погодні умови, зокрема аномально низькі температури та постійне замерзання й розмерзання вологи, у поєднанні з величезним транспортним навантаженням призвели до появи аварійних вибоїн. Найбільше страждають дороги міжнародного значення, які є ключовими для економіки та оборони.

Дорожники ліквідовують аварійну ямковість на дорогах державного значення

Попри мінусові температури, дорожники не припиняють роботу. Це критично важливо, щоб запобігти повному руйнуванню покриття та забезпечити безперебійний рух.

Як працює "зимовий" асфальт?

Багато хто дивується, як можна ремонтувати дороги в морози. Секрет у використанні "литих" та холодних асфальтобетонних сумішей. Ці методи ефективні при температурі до -10°C, а подекуди й до -15°C. Використовуються спеціальні органомінеральні суміші з хімічними добавками. Міцність досягається завдяки хімічній реакції, а не високій температурі укладання.

В Україні проводиться ремонт доріг



Про гроші та пріоритети

Як зазначили в Агентстві відновлення, у суспільстві звучить багато критики щодо доцільності виділення коштів на ремонт доріг, особливо в умовах війни: "Ми розуміємо критику щодо доцільності витрат під час війни. Проте цифри говорять самі за себе: у 2026 році фінансування на утримання доріг складає лише 30% від мінімальної потреби".

За їх даними, майже дві третини цих коштів спрямовуються на прифронтові області — для забезпечення логістики та евакуаційних маршрутів. Решта — на підтримку автошляхів у проїзному експлуатаційному стані.

Нагадаємо, Львів готується до масштабних змін у дорожній інфраструктурі. Західну об’їзну дорогу М-10 Львів – Краковець чекає масштабна реконструкція. Проєкт охоплює територію від Рясне-Руського до вулиці Городоцької і включає будівництво унікальних для регіону інженерних споруд.