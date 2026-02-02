Трирівнева розв’язка та шумозахисні екрани: на західну об’їзну Львова чекає масштабна реконструкція

Львів готується до масштабних змін у дорожній інфраструктурі. Західну об’їзну дорогу М-10 Львів – Краковець чекає масштабна реконструкція. Проєкт охоплює територію від Рясне-Руського до вулиці Городоцької і включає будівництво унікальних для регіону інженерних споруд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Деталі проєкту

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області планує довести дорогу до найвищих стандартів категорії І-Б. Це означає, що водії отримають по дві широкі смуги руху в кожному напрямку, що зробить поїздки значно швидшими та безпечнішими.

Головною "родзинкою" проєкту стане будівництво трьох багаторівневих розв’язок:

на перехресті з трасою М-11 Львів – Шегині зведуть складну трирівневу розв’язку, при цьому звичне водіям кільце буде збережено;

дві дворівневі розв’язки облаштують у районах залізничного шляхопроводу та мосту через річку.

Переваги реконструкції

Реконструкція — це не лише про асфальт, а й про якість життя мешканців прилеглих територій. Вздовж траси з’являться шумозахисні екрани та шість сучасних зупинок громадського транспорту.

Після завершення робіт дозволена швидкість зросте до 110 км/год. Очікується, що дорогою зможуть проїжджати до 47 тисяч авто на добу. Весь комплекс робіт планують реалізувати за п’ять років.

Доля проєкту вирішуватиметься вже скоро. Як зазначено на сайті Львівської міської ради, громадське слухання детального плану території відбудеться 11 лютого 2026 року.

Нагадаємо, у грудні 2025 року на Західному обході Львова завершили реконструкцію шляхопроводу через залізницю у Зимній Воді на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець. Тепер рух транспорту здійснюється чотирма смугами.