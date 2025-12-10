Запланована подія 2

Об’їзна Львова готова до інтенсивного руху після ремонту шляхопроводу

На Західному обході Львова відремонтований шляхопровід / Агентство відновлення

На Західному обході Львова завершили реконструкцію шляхопроводу через залізницю у Зимній Воді на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець. Тепер рух транспорту здійснюється чотирма смугами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

На Львівщині відкрито відремонтований шляхопровід

Автомобільна дорога М-10 Львів – Краковець, яка є частиною Західного обходу Львова, з’єднує місто з одним із ключових міжнародних пунктів пропуску на Львівщині – МПП "Краковець – Корчова", що забезпечує сполучення з країнами Європейського Союзу.

Інтенсивність руху на об’їзній дорозі перевищує 30 тисяч автомобілів на добу, при цьому близько третини транспортного потоку складає вантажний транспорт, що значно ускладнює швидкість та безпеку руху.

Наразі завершено реконструкцію шляхопроводу через залізницю у Зимній Воді на М-10 Львів – Краковець. Після завершення робіт рух автомобілів здійснюється двома смугами в одному напрямку, що підвищує пропускну здатність та покращує безпеку на цій ділянці дороги.

Пропускна здатність відремонтованого шляхопроводу становить понад 50 тисяч автомобілів щодоби.

Довжина шляхопроводу сягає 75,8 м. З обох сторін влаштовано підходи до споруди по 346 м.

Нагадаємо, в Україні планують створити першу платну дорогу – від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.

