Объезд Львова готов к интенсивному движению после ремонта путепровода

На Западном обходе Львова завершили реконструкцию путепровода через железную дорогу в Зимней Воде на автомобильной дороге М-10 Львов – Краковец. Теперь движение транспорта осуществляется четырьмя полосами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Во Львовской области открыт отремонтированный путепровод

Автомобильная дорога М-10 Львов – Краковец, являющаяся частью Западного обхода Львова, соединяет город с одним из ключевых международных пунктов пропуска на Львовщине – МЧП "Краковец – Корчова", обеспечивающее сообщение со странами Европейского Союза.

Интенсивность движения на объездной дороге превышает 30 тысяч автомобилей в сутки, при этом около трети транспортного потока составляет грузовой транспорт, что значительно усложняет скорость и безопасность движения.

В настоящее время завершена реконструкция путепровода через железную дорогу в Зимней Воде на М-10 Львов – Краковец. После завершения работ движение автомобилей осуществляется двумя полосами в одном направлении, что повышает пропускную способность и улучшает безопасность на этом участке.

Пропускная способность отремонтированного путепровода составляет более 50 тысяч автомобилей в сутки.

Длина путепровода составляет 75,8 м. С обеих сторон устроены подходы к сооружению по 346 м.

Напомним, в Украине планируют создать первую платную дорогу – от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.