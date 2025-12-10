- Категория
Объезд Львова готов к интенсивному движению после ремонта путепровода
На Западном обходе Львова завершили реконструкцию путепровода через железную дорогу в Зимней Воде на автомобильной дороге М-10 Львов – Краковец. Теперь движение транспорта осуществляется четырьмя полосами.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
Во Львовской области открыт отремонтированный путепровод
Автомобильная дорога М-10 Львов – Краковец, являющаяся частью Западного обхода Львова, соединяет город с одним из ключевых международных пунктов пропуска на Львовщине – МЧП "Краковец – Корчова", обеспечивающее сообщение со странами Европейского Союза.
Интенсивность движения на объездной дороге превышает 30 тысяч автомобилей в сутки, при этом около трети транспортного потока составляет грузовой транспорт, что значительно усложняет скорость и безопасность движения.
В настоящее время завершена реконструкция путепровода через железную дорогу в Зимней Воде на М-10 Львов – Краковец. После завершения работ движение автомобилей осуществляется двумя полосами в одном направлении, что повышает пропускную способность и улучшает безопасность на этом участке.
Пропускная способность отремонтированного путепровода составляет более 50 тысяч автомобилей в сутки.
Длина путепровода составляет 75,8 м. С обеих сторон устроены подходы к сооружению по 346 м.
Напомним, в Украине планируют создать первую платную дорогу – от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.