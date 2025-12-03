Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Житомирской области временно ограничили движение транспорта из-за ремонта весовой системы WIM

ремонт
Движение на М-06 в Житомирской области частично ограничено из-за обновления WIM / Агентство восстановления

С сегодняшнего дня, 3 декабря, движение автотранспорта на магистрали М-06 между Филипповичами и Дедовичами в Житомирской области временно ограничено на одну полосу в обоих направлениях из-за ремонта весовой системы мониторинга грузового транспорта в движении (WIM). Работы продлятся пять дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Агентства восстановления.

Временное ограничение движения на М-06

"Ограничения будут действовать в течение пяти дней. За это время будут заменены вышедшие из строя датчики, демонтировано и устроено барьерное ограждение и дорожное покрытие. Кроме того, запланировано устроить горизонтальную разметку из холодного пластика со светоотражающими элементами", - говорится в сообщении.

На этом участке магистрали ежедневно двигается около 20 тысяч автомобилей. Водителей призывают соблюдать установленные дорожные знаки и быть внимательными и осторожными во время движения.

Фото 2 — В Житомирской области временно ограничили движение транспорта из-за ремонта весовой системы WIM
Фото 3 — В Житомирской области временно ограничили движение транспорта из-за ремонта весовой системы WIM
Фото 4 — В Житомирской области временно ограничили движение транспорта из-за ремонта весовой системы WIM
Фото 5 — В Житомирской области временно ограничили движение транспорта из-за ремонта весовой системы WIM
Фото 6 — В Житомирской области временно ограничили движение транспорта из-за ремонта весовой системы WIM

О WIM

Система взвешивания в движении (WIM) является одним из источников наполнения государственного бюджета, автоматически фиксируя нарушение габаритно-весовых норм и взимая штрафы.

Необходимость ремонта WIM появилась из-за износа и механических повреждений, из-за чего комплекс не выполнял своих функций. В частности, не работали специальные датчики, встроенные непосредственно в дорожное полотно, передающие информацию о весе транспортного средства.

Комплексы WIM рассчитаны на непрерывную работу 24/7. Они фиксируют полный вес транспортного средства и погрузку на каждую ось, а также дату и время, местонахождение, скорость и класс автомобиля. Данные собираются по всему транспортному потоку.

Первые комплексы WIM начали устанавливать в Украине в августе 2019 года. В 2025 году поступления от их работы составили более 65 млн. грн. за первые шесть месяцев и 8,6 млн. грн. только в октябре. Эти средства поступают в государственный и местные бюджеты, способствуют финансированию инфраструктурных проектов и уменьшают разрушение дорог. В Житомирской области на дорогах государственного значения работает четыре таких комплекса.

Напомним, WIM демонстрирует эффективность – за октябрь она зафиксировала более 600 нарушений весовых норм и принесла 8,6 миллиона гривен в бюджет. За 10 месяцев 2025 года общая сумма уплаченных штрафов превысила 103 миллиона гривен.

Автор:
Ольга Опенько