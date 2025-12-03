В Житомирской области временно ограничили движение транспорта из-за ремонта весовой системы WIM

С сегодняшнего дня, 3 декабря, движение автотранспорта на магистрали М-06 между Филипповичами и Дедовичами в Житомирской области временно ограничено на одну полосу в обоих направлениях из-за ремонта весовой системы мониторинга грузового транспорта в движении (WIM). Работы продлятся пять дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Агентства восстановления.

Временное ограничение движения на М-06

"Ограничения будут действовать в течение пяти дней. За это время будут заменены вышедшие из строя датчики, демонтировано и устроено барьерное ограждение и дорожное покрытие. Кроме того, запланировано устроить горизонтальную разметку из холодного пластика со светоотражающими элементами", - говорится в сообщении.

На этом участке магистрали ежедневно двигается около 20 тысяч автомобилей. Водителей призывают соблюдать установленные дорожные знаки и быть внимательными и осторожными во время движения.

О WIM

Система взвешивания в движении (WIM) является одним из источников наполнения государственного бюджета, автоматически фиксируя нарушение габаритно-весовых норм и взимая штрафы.

Необходимость ремонта WIM появилась из-за износа и механических повреждений, из-за чего комплекс не выполнял своих функций. В частности, не работали специальные датчики, встроенные непосредственно в дорожное полотно, передающие информацию о весе транспортного средства.

Комплексы WIM рассчитаны на непрерывную работу 24/7. Они фиксируют полный вес транспортного средства и погрузку на каждую ось, а также дату и время, местонахождение, скорость и класс автомобиля. Данные собираются по всему транспортному потоку.

Первые комплексы WIM начали устанавливать в Украине в августе 2019 года. В 2025 году поступления от их работы составили более 65 млн. грн. за первые шесть месяцев и 8,6 млн. грн. только в октябре. Эти средства поступают в государственный и местные бюджеты, способствуют финансированию инфраструктурных проектов и уменьшают разрушение дорог. В Житомирской области на дорогах государственного значения работает четыре таких комплекса.

Напомним, WIM демонстрирует эффективность – за октябрь она зафиксировала более 600 нарушений весовых норм и принесла 8,6 миллиона гривен в бюджет. За 10 месяцев 2025 года общая сумма уплаченных штрафов превысила 103 миллиона гривен.