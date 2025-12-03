У Житомирській області тимчасово обмежили рух транспорту через ремонт вагової системи WIM

Від сьогодні, 3 грудня, рух автотранспорту на магістралі М-06 між Пилиповичами та Дідовичами у Житомирській області тимчасово обмежено на одну смугу в обох напрямках через ремонт вагової системи моніторингу вантажного транспорту в русі (WIM). Роботи триватимуть п’ять днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Тимчасове обмеження руху на М-06

"Обмеження діятимуть впродовж п’яти днів. За цей час буде замінено датчики, що вийшли з ладу, демонтовано та влаштовано бар'єрне огородження та дорожнє покриття. Крім того, заплановано влаштувати горизонтальну розмітку з холодного пластику з світловідбиваючими елементами", - йдеться в повідомленні.

На цій ділянці магістралі щодня рухається близько 20 тисяч автомобілів. Водіїв закликають дотримуватися встановлених дорожніх знаків та бути уважними й обережними під час руху.

Про WIM

Система зважування у русі (WIM) є одним із джерел наповнення державного бюджету, автоматично фіксуючи порушення габаритно-вагових норм та стягуючи штрафи.

Необхідність ремонту WIM з’явилася через зношення та механічні пошкодження, через що комплекс не виконував своїх функцій. Зокрема, не працювали спеціальні датчики, вбудовані безпосередньо в дорожнє полотно, які передають інформацію про вагу транспортного засобу.

Комплекси WIM розраховані на безперервну роботу 24/7. Вони фіксують повну вагу транспортного засобу та навантаження на кожну вісь, а також дату і час, місцезнаходження, швидкість і клас автомобіля. Дані збираються щодо всього транспортного потоку.

Перші комплекси WIM в Україні почали встановлювати у серпні 2019 року. У 2025 році надходження від їх роботи склали понад 65 млн грн за перші шість місяців та 8,6 млн грн лише у жовтні. Ці кошти надходять до державного та місцевих бюджетів, сприяють фінансуванню інфраструктурних проєктів та зменшують руйнування доріг. У Житомирській області на дорогах державного значення працює чотири такі комплекси.

Нагадаємо, WIM демонструє ефективність - за жовтень вона зафіксувала понад 600 порушень вагових норм і принесла 8,6 мільйона гривень до бюджету. За 10 місяців 2025 року загальна сума сплачених штрафів перевищила 103 мільйони гривень.