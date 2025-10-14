Бюджет отримав понад 95 млн грн завдяки роботі пунктів автоматичної фіксації порушень WIM

За дев’ять місяців 2025 року завдяки роботі пунктів автоматичної фіксації WIM у сфері безпеки на автомобільному транспорті до державного бюджету було сплачено понад 95 млн грн. Система WIM дозволяє ефективно виявляти адміністративні порушення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

WIM і безпека на дорогах

За дев’ять місяців 2025 року працівники "Укртрансбезпеки" склали 4 345 постанов на порушників, найбільше порушень зафіксовано в Київській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Загалом за чотири роки роботи системи автофіксації WIM до бюджету надійшло понад 591 мільйон гривень. Крім фінансового ефекту, система також допомагає зберегти дорожню інфраструктуру: вона фіксує перевищення допустимої ваги вантажівок, що запобігає пошкодженню доріг та мостів.

Про систему

Система Weigh-in-Motion (WIM) контролює перевищення допустимої ваги вантажівок, що дозволяє запобігати руйнуванню доріг та мостів. Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття, які визначають вагу автомобіля, а камери фіксують його швидкість, габарити та номерні знаки. Усі дані про порушення надходять до Центру обробки даних "Укртрансбезпеки", де вони автоматично опрацьовуються.

Завдяки системі моніторингу навантаження на вісь і загальної маси транспортних засобів, запровадженій Агентством відновлення, забезпечується цілодобовий контроль руху, автоматична фіксація порушень без впливу людського фактору та ефективний захист доріг від руйнування.

Розвиток комплексів WIM залишається ключовим пріоритетом агентства. Йдеться про підтримку їх у належному технічному стані, модернізацію існуючих систем та встановлення нових, що дозволяє підвищувати безпеку та довговічність автошляхів, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, на початку року в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів.