WIM-системи забезпечили надходження 41 мільйона гривень штрафів за перевантаження вантажівок

Завдяки функціонуванню автоматичних комплексів Weigh-in-Motion (WIM), до бюджету вже надійшло 41,3 мільйона гривень. Ці системи дозволяють цілодобово контролювати вагу вантажного транспорту, автоматично фіксувати порушення габаритно-вагових норм та зводити до мінімуму людський фактор під час фіксації правопорушень.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Дані з комплексів WIM передаються в Агентство відновлення та Державну службу України з безпеки на транспорті, де далі обробляються інспекторами. Найбільше порушень зафіксовано у Київській області — 623 випадки, у Дніпропетровській — 279, а в Полтавській — 132.

Перевантажені вантажівки не лише підвищують ризики дорожньо-транспортних пригод, а й суттєво руйнують дорожню інфраструктуру, зокрема покриття автошляхів і мости. В Агентстві підрахували, що 41 мільйон гривень — це приблизно вартість ремонту п’яти кілометрів дороги.

Зазначається, що сьогодні на дорогах державного значення працює 57 майданчиків WIM, із яких 55 вже фіксують порушення та сприяють накладенню штрафів. Розбудова системи WIM залишається одним із пріоритетів Агентства, щоб автоматичний контроль за перевантаженням транспорту був стабільним, прозорим і незалежним від людського втручання.

Нагадаємо, на початку року в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів.