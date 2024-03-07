В "Дії" з'явиться можливість сплачувати штрафи за порушення, зафіксовані WIM-комплексами

Державна служба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") до кінця 2024 року інтегрує проєкт фіксації порушень габаритно-вагових параметрів, зафіксованих комплексами Weight-in-Motion (WIM), у "Дію".

Про це повідомив заступник голови "Укртрансбезпеки" з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валерій Кулик-Куличенко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, порушники отримуватимуть сповіщення про штрафи у застосунку "Дія", де відразу і зможуть їх сплатити.

"Ми плануємо інтеграцію, щоб порушники габаритно-вагових параметрів, зафіксованих WIM, могли бачити постанови про допущені порушення в "Дії". Безпосередньо в застосунку вони зможуть сплатити штрафи", - розповів він "Інтерфаксу".

Також Кулик-Куличенко повідомив, що реалізація інновації значно прискорить процес отримання повідомлень про штрафи порушниками вимог габаритно-вагового режиму, які зараз приходять через "Укрпошту". Крім того, є можливість перевірити наявність постанов про порушення на сторінці "Укртрансбезпеки".

Очікується, що ця ініціатива буде реалізована до кінця 2024 року.

"Будь-яка цифрова ініціатива потребує фінансування, тим паче така глобальна інтеграція. Для її реалізації нам треба інтегруватися не лише з "Дією", а й із кількома іншими системами", - сказав він.

Зазначимо, що в Україні встановлені й працюють 50 WIM-комплексів у 20 областях, переважно на автошляхах, побудованих у 2020-2021 роках.

"Уктрансбезпека" встановила річний рекорд по виписаним штрафам

Раніше повідомлялося, що "Укртрансбезпека" зареєструвала рекордні надходження до державного бюджету у розмірі 637 мільйонів гривень від штрафів та стягнень у 2023 році. Вказана сума втричі перевищує показники 2022 року і становить найвищий результат за всю історію існування служби.

Повідомляється, що значну частину суми склали стягнення та штрафи за порушення. Зокрема, 378 мільйонів гривень було зібрано в ході рейдових перевірок. Загалом у 2023 році було накладено штрафи на суму понад 800 мільйонів гривень.

Значний внесок у загальну суму надходжень зробило введення автофіксації порушень габаритно-вагових параметрів за допомогою системи Weight-in-Motion, що дозволило зібрати 228 мільйонів гривень штрафів.

Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський зазначив, що досягнуті результати не тільки вражаючі, але й вдвічі перевищують витрати на утримання служби, включаючи заробітну плату її працівників.

Разом з тим, протягом десяти місяців 2023 року комплекси автоматичної фіксації зареєстрували 2 164 101 мільйони порушень правил дорожнього руху. З січня по листопад було сплачено штрафи за 1 942 825 постановами на суму 399 807 873 гривень. В середньому щодня громадяни України сплачували за порушення на понад 1,332 мільйона гривень.