У Києві заборонили стягувати плату за паркування: є рішення суду

Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті.

Про це повідомив голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Сьогодні Апеляційний адміністративний суд підтвердив, що розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.11.2022 №735 про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн – у другій та третій відповідно) КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП є незаконне. Рішення суду вступило в законну силу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві – знову завищені. Штраф за два повторних порушення "Київтранспарксервіс" конкурентного законодавства - 6,6 млн грн.

"Колегія визнала, що КП "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці аж в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала". За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала КП "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн. гривень та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення", - додав Хмельницький.

Також він повідомив, що це не перше порушення комунальників, виявлене на зазначеному ринку. Так, раніше АМКУ встановив, що підприємство вимагало в переможців електронних аукціонів за право розміщення/облаштування паркувальних майданчиків сплатити додатковий платіж та стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передач. У зв’язку з цим у липні 2021 року Колегія АМКУ наклала на КП "Київтранспарксервіс" штраф у розмірі 2,6 млн грн. Всі судові інстанції КП програло та було вимушено сплатити суму штрафних санкцій.

Крім цього, в серпні 2022 року АМКУ вже штрафував "Київтранспарксервіс" на 1,48 мільйона гривень за завищення тарифів на паркування, оскільки до калькуляції вартості послуг було включено, зокрема, "облаштування паркувального майданчика заїзними кишенями" та "обов’язкові платежі" у розмірі 60%.

Нагадаємо також, що до 1 липня 2021 року тарифи на паркування, встановлені КП "Київтранспарксервіс", становили 10 гривень за годину в першій зоні, 7 - у другій і 5 - у третій.

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