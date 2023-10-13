АМКУ оштрафував "Київтранспарксервіс" на 6,6 мільйона гривень: які причини

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету на засіданні 13 жовтня оштрафувала комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" на загальну суму 6,6 мільйона гривень та зобов’язала припинити відповідні порушення.

Зокрема, як повідомили в АМКУ, штраф у 3,3 мільйона гривень накладено за завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у столиці, а ще 3,3 мільйона - за необґрунтованість цін на, власне, паркування.

Під час дослідження комітет встановив, що КП під час формування вартості послуг з надання права на експлуатацію, утримання та облаштування спеціально обладнаних паркувальних майданчиків у Києві включало до планової калькуляції статті витрат "обов’язковий платіж".

Він складав 60%, через що, як вважає АМКУ, ціна на послугу була завищеною. Саму вартість права на експлуатацію майданчиків для паркування комунальне підприємство оцінило в 6,50 гривні за 1 день експлуатації одного паркомісця.

Натомість відповідно до рішень Київської міської ради №24/24 від 24 грудня 2020 року, №3704/3745 від 9 грудня 2021 року та №5828/5869 від 8 грудня 2022 року про бюджет Києва, "обов’язковий платіж" застосовується для послуг з паркування, а не для послуг з надання права на експлуатацію, утримання та облаштування паркувальних спецмайданчиків. До того ж він має сплачуватися саме "Київтранспарксервісом", а не перекладатися на споживача.

В комітеті також зазначають, що правилами благоустрою Києва дозволено користуватися місцями платного паркування транспорту лише оператору або підприємству, з яким він уклав відповідний договір.

Відповідно, кожен, хто надає послуги паркування на спеціальних парковках у столиці, повинен для цього підписати договір з "Київтранспарксервісом", який міськрада визначила єдиним оператором з управління парковками і який, відповідно, є монополістом на відповідному ринку Києва.

Виходячи з цього, дії "Київтранспарксервісу" є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку вказаних послуг шляхом встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умов існування конкуренції.

Окрім цього, КП скористалося монопольним становищем і під час формування калькуляції вартості паркування в Києві. Так, КП-монополіст, аргументуючи встановлення нових тарифів на паркування в розмірі 35, 25 та 5 гривень у першій, другій та третій зонаї відповідно, вказував що тариф має покривати, зокрема, матеріали для облаштування майданчиків, благоустрій та утримання майданчиків в належному стані, облаштування відведених майданчиків системами відеонагляду та придбання автотранспорту.

Однак у кожному зі згаданих пунктів, як зазначають в АМКУ, документальне підтвердження розрахованого розміру за відповідними статтями затрат було відсутнє. В цьому АМКУ також вбачає порушення і в діях КМДА, яка розпорядженням №735 від 7 листопада затвердила вказані тарифи "Київтранспарксервісу" на паркування.

Зазначимо, що раніше ж АМКУ встановив, що це КП вимагало в переможців електронних аукціонів за право розміщення чи облаштування парковок сплатити додатковий платіж та стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передачі. За це в липні 2021 року комітет наклав на підприємство штраф у розмірі 2,6 мільйона гривень, який воно сплатило у повному обсязі.

Крім цього, в серпні 2022 року АМКУ вже штрафував "Київтранспарксервіс" на 1,48 мільйона гривень за завищення тарифів на паркування, оскільки до калькуляції вартості послуг було включено, зокрема, "облаштування паркувального майданчика заїзними кишенями" та "обов’язкові платежі" у розмірі 60%.

Нагадаємо також, що до 1 липня 2021 року тарифи на паркування, встановлені КП "Київтранспарксервіс", становили 10 гривень за годину в першій зоні, 7 - у другій і 5 - у третій.