АМКУ оштрафовал "Киевтранспарксервис" на 6,6 миллиона гривен: каковы причины

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета на заседании 13 октября оштрафовала коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" на общую сумму 6,6 миллионов гривен и обязала прекратить соответствующие нарушения.

В частности, как сообщили в АМКУ, штраф в 3,3 миллиона гривен наложен за завышение стоимости права на эксплуатацию парковочных площадок в столице, а еще 3,3 миллиона - за необоснованность цен на собственно парковку.

В ходе исследования комитет установил, что КП при формировании стоимости услуг по предоставлению права на эксплуатацию, содержание и обустройство специально оборудованных парковок в Киеве включало в плановую калькуляцию статьи расходов "обязательный платеж".

Он составлял 60%, поэтому, как считает АМКУ, цена на услугу была завышенной. Саму стоимость права на эксплуатацию парковочных площадок коммунальное предприятие оценило в 6,50 гривны за 1 день эксплуатации одного паркоместа.

В соответствии же с решениями Киевского городского совета №24/24 от 24 декабря 2020 года, №3704/3745 от 9 декабря 2021 года и №5828/5869 от 8 декабря 2022 года о бюджете Киева, "обязательный платеж" применяется для услуг по парковке, а не для услуг по предоставлению права на эксплуатацию, содержание и обустройство парковочных спецплощадок. К тому же он должен оплачиваться именно "Киевтранспарксервисом", а не перекладываться на потребителя.

В комитете также отмечают, что правилами благоустройства Киева разрешено пользоваться местами платной парковки транспорта только оператору или предприятию, с которым он заключил соответствующий договор.

Соответственно, каждый, кто предоставляет услуги парковки на специальных парковках в столице, должен для этого подписать договор с "Киевтранспарксервисом", который горсовет определил единственным оператором по управлению парковками и который, соответственно, является монополистом на соответствующем рынке Киева.

Исходя из этого, действия "Киевтранспарксервиса" являются нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке указанных услуг путем установления таких цен, которые невозможно было бы установить в условиях существования конкуренции.

Кроме того, КП воспользовалось монопольным положением и при калькуляции стоимости парковки в Киеве. Так, КП-монополист, аргументируя установление новых тарифов на парковку в размере 35, 25 и 5 гривен в первой, второй и третьей зонах соответственно, указывал, что тариф должен покрывать, в частности, материалы для обустройства площадок, благоустройство и содержание площадок в надлежащем состоянии, обустройство отведенных площадок системами видеонаблюдения и приобретение автотранспорта.

Однако в каждом из указанных пунктов, как отмечают в АМКУ, документальное подтверждение рассчитанного размера по соответствующим статьям затрат отсутствовало. В этом АМКУ также усматривает нарушение и в действиях КГГА, которая распоряжением №735 от 7 ноября утвердила указанные тарифы "Киевтранспарксервиса" на парковку.

Отметим, что ранее АМКУ установил, что данное КП требовало у победителей электронных аукционов за право размещения или обустройства парковок оплатить дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписания актов приема-передачи. За это в июле 2021 года комитет наложил на предприятие штраф в размере 2,6 миллиона гривен, который оно уплатило в полном объеме.

Кроме того, в августе 2022 года АМКУ уже штрафовал "Киевтранспарксервис" на 1,48 миллиона гривен за завышение тарифов на парковку, поскольку в калькуляцию стоимости услуг было включено, в частности, "обустройство парковки заездными карманами" и "обязательные платежи" в размере 60%.

Напомним при этом, что до 1 июля 2021 года тарифы на парковку, установленные КП "Киевтранспарксервис", составляли 10 гривен в час в первой зоне, 7 – во второй и 5 – в третьей.