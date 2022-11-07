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У Києві встановили тарифи на паркування: яка вартість
Від 7 листопада діють тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" .
Про це повідомляє пресслужба Київської державної міської адміністрації.
Вартість паркування за 1 годину:
І зона – 35 гривеньПідписуйтеся на наш YouTube канал
ІІ зона – 25 гривень
ІІІ зона – 5 гривень.
Абонементний талон на місяць:
І-ІІІ – 5733 гривні
І-ІІ – 5145 гривень
ІІ-ІІІ – 2940 гривень
ІІІ – 882 гривні.
Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:
І-ІІІ – 390 гривень
І-ІІ – 350 гривень
ІІ-ІІІ – 250 гривень
ІІІ – 50 гривень.
Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:
- до години включно – 5 гривень;
- до 2 годин включно – 10 гривень;
- до 12 годин включно – 11 гривень;
- до 13 годин включно – 16 гривень;
- до 14 годин включно – 21 гривня;
- за добу – 22 гривні.
Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".
Нагадаємо, що за рішенням Київради з 16 травня у столиці відновилася оплата паркування. У додатку "Київ Цифрової" поновилася функція безготівкової оплати. Під час повітряної тривоги інспекторів позбавили права штрафувати водіїв.
При цьому суд визнав незаконним рішення КМДА про платне паркування на муніципальних майданчиках.