У Києві встановили тарифи на паркування: яка вартість

Від 7 листопада діють тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" .

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Про це повідомляє пресслужба Київської державної міської адміністрації.

Вартість паркування за 1 годину:

І зона – 35 гривень

ІІ зона – 25 гривень

ІІІ зона – 5 гривень.

Абонементний талон на місяць:

І-ІІІ – 5733 гривні

І-ІІ – 5145 гривень

ІІ-ІІІ – 2940 гривень

ІІІ – 882 гривні.

Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:

І-ІІІ – 390 гривень

І-ІІ – 350 гривень

ІІ-ІІІ – 250 гривень

ІІІ – 50 гривень.

Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:

до години включно – 5 гривень;

до 2 годин включно – 10 гривень;

до 12 годин включно – 11 гривень;

до 13 годин включно – 16 гривень;

до 14 годин включно – 21 гривня;

за добу – 22 гривні.

Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".

Нагадаємо, що за рішенням Київради з 16 травня у столиці відновилася оплата паркування. У додатку "Київ Цифрової" поновилася функція безготівкової оплати. Під час повітряної тривоги інспекторів позбавили права штрафувати водіїв.

При цьому суд визнав незаконним рішення КМДА про платне паркування на муніципальних майданчиках.