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Суд визнав незаконним рішення КМДА про платне паркування на муніципальних майданчиках
Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо незаконності рішення КМДА про платне паркування — нові тарифи на послуги не діють. Про це йдеться в заяві суду.
З відповідним позовом жителі столиці звернулись до Окружного адміністративного суду міста Києва у серпні 2021 року.
Мова про те, що влада Києва вирішила підняти ціни на паркування у столиці. Суть змін полягала в тому, що бізнесу пропонували щомісячні абонементи на паркування. Для фізичних осіб заброньоване паркомісце в І зоні на місяць коштувало 8 500 грн, в ІІ – 4 410 грн, а в ІІІ – 1 323 грн. Саме це рішення оскаржили кияни.
В лютому суд постановив, що розпорядження місцевої влади не відповідає Податковому кодексу та затвердженому урядом Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що за рішенням Київради з 16 травня у столиці відновилася оплата паркування. У додатку "Київ Цифрової" поновилася функція безготівкової оплати. Під час повітряної тривоги інспекторів позбавили права штрафувати водіїв.