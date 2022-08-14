Суд признал незаконным решение КГГА о платной парковке на муниципальных площадках

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда города Киева о незаконности решении КГГА о платной парковке — новые тарифы на услуги не действуют. Об этом говорится в заявлении суда.

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С соответствующим иском жители столицы обратились в Окружной административный суд города Киева в августе 2021 года.

Речь о том, что власти Киева решили поднять цены на парковку в столице. Суть изменений заключалась в том, что бизнесу предлагали ежемесячные абонементы на парковку. Для физических лиц забронированное паркоместо в I зоне в месяц стоило 8 500 грн, во ІІ – 4 410 грн, а в ІІІ – 1 323 грн. Именно это решение обжаловали киевляне.

В феврале суд постановил, что распоряжение местных властей не соответствует Налоговому кодексу и утвержденному правительством Порядку формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки.

Напомним, что по решению Киевсовета с 16 мая в столице возобновилась оплата парковки. В приложении "Киев Цифровой" возобновилась функция безналичной оплаты. Во время воздушной тревоги у инспекторов нет права штрафовать водителей.