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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

В Киеве запустили Telegram-бот для аренды мест на частных паркингах

В Киеве запустили Telegram-бот для аренды мест на частных паркингах
OkParking планирует расширять как покрытие в Киеве, так и в других крупных городах Украины. Фото: пресс-служба проекта

В Украине запускают Telegram-бот OkParking, с помощью которого можно найти свободное место и припарковать свое авто на частных паркингах. Пока бот работает только в Киеве, но если проект будет успешным, то его могут запустить и в других городах страны.

Об этом сообщила пресс-служба OkParking.

Кроме аренды Telegram-бот предлагает услугу по сдаче паковочных мест на определенный период времени.

Как арендовать паркоместо через чат-бот OkParking

Для начала в мессенджере Telegram нужно найти бот OkParkingBot. После этого пользователю необходимо будет ввести свое имя и номер мобильного телефона для регистрации.

Если водитель собирается арендовать парковочное место, то в главном меню ему нужно выбрать пункт "Аренда". В этом разделе бот попросит добавить дополнительные данные, а именно информацию о автомобиле.

После этого пользователь может выбрать интересующее его место и заплатить за аренду. Оплатить парковку можно через ApplePay, GooglePay, LiqPay, "Приват24" или ввести данные банковской карты вручную.

Фото 2 — В Киеве запустили Telegram-бот для аренды мест на частных паркингах
Служба поддержки сервиса будет проверять право собственности на паркоместо. Фото: пресс-служба проекта

Как сдать в аренду паркоместо через Telegram -бот OkParking

Пользователям, которые хотят сдавать собственное паркоместо, нужно в главном меню чат-бота выбрать раздел "Сдать". Чтобы добавить паркоместо, достаточно сделать два шага: 

1.      Выбрать локацию и паркинг.

2.      Указать номер паркоместа.

Если в выдаче нет нужной локации или паркинга, водителю нужно обратиться в службу поддержки OkParkingBot.

Фото 3 — В Киеве запустили Telegram-бот для аренды мест на частных паркингах
В OkParking можно как сдать, так и арендовать парковочное место. Фото: пресс-служба проекта

"Оплата за сдачу в аренду парковочного места накапливается на балансе владельца в чат-боте OkParking. В любой удобный момент владелец паркоместа может в несколько простых шагов вывести полученные деньги на карту любого украинского банка", — уточнили разработчики бота.

Напомним, активисты выяснили, что на муниципальных паркплощадках находятся тысячи нелегальных паркомест, за которые не платят налоги и штрафы в госбюджет.

В частности, допускается, что на муниципальных паркплощадках находится более 68 тысяч нелегальных паркомест, за которые не платят налоги и штрафы в госбюджет.

Известно, что сумма штрафов за указанные ночные стоянки — 66 тысяч 820 грн за сутки, то есть почти 2,5 млн грн за год.

Автор:
Вита Молодан