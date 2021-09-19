Киев недополучает на парковках почти 2 млрд грн — расследование

Эксперты Офиса Трансформации Максима Бахматова провели расследование относительно деятельности коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

По его результатам бюджет Киева недополучает на парковках почти 2 млрд грн, пишет "Новое время".

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Указано, что в Киеве работает более 1000 коммунальных парковок. Согласно паковочным нормам, одно паркоместо должно занимать 25 квадратных метров.

В то же время команда Офиса Трансформации узнала, что никакого индивидуального расчета участков в Киеве не проводят, что ведет к неэффективному использованию земельных ресурсов и самовольному увеличению количества паркомест.

Как отмечается, в ходе расследования команда Бахматова вместе с общественной организацией "Безопасная страна" выехала на 15 участков, что составляет только 1,5% от общего количества парковок, которые обслуживает "Киевтранспарксервис".

В итоге на 15 участках (100% проверяемых) зафиксировали завышение геометрических параметров площадок на 1028 паркомест: по документам количество парковок одно, а по факту — на 1028 больше.

При этом можно допустить, что на муниципальных паркплощадках находятся более 68 тысяч нелегальных паркомест, за которые не платят налоги и штрафы в госбюджет.

Известно, что сумма штрафов за указанные ночные стоянки — 66 тысяч 820 грн за сутки, то есть, почти 2,5 млн грн за год.

"Реальное количество автомобилей на парковках считалось вручную в ночное время, когда места были максимально заполнены. Представителям КП "Киевтранспарксервис" было направлено официальное письмо с предложением сделать выезд на указанные участки вместе с представителями Офиса Трансформации. Однако в ответ поступило обещание организовать самостоятельную проверку. На данный момент обещание остается невыполненным", — констатировали в Офисе Трансформации.

Также команда планирует отправить письма в Национальное антикоррупционное бюро Украины и КГГА с просьбой проверить деятельность предприятия.

Ранее в Киевской городской администрации правоохранители разоблачили преступное объединение, которое занималось схемами незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки.