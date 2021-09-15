Общество 30 минут назад

Стало известно, сколько мегаполисы Украины заработали на парковках в 2021 году

В лидерах — Киев, который суммарно получил в бюджет сумму, почти равную заработку Одессы и Харькова вместе взятых

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По состоянию на 1 августа (то есть за первое полугодие 2021 года) автопарковки в четырех мегаполисах Украины — Киеве, Харькове, Одессе и Львове — суммарно принесли в городские бюджеты 85 млн грн. Об этом сообщает платформа Opendatabot

Больше всего на парковках в 2021 году заработал Киев — 34,6 млн грн.

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На втором месте Одесса с 23,3 млн грн.

Харьков оказался на третьем месте с суммой в 14,7 млн грн.

Львов заработал 12,3 млн грн.

Доход от парковок. Изображение: Опендатабот

По информации Opendatabot, данные Днепра получить не удалось, поскольку в этом году коммунальное предприятие Днепровского горсовета "Транспортная инфраструктура города" отказалось ответить на официальный запрос, заявив, что это "выходит за пределы его компетенции". 

В прошлом году Днепр заработал за 9 месяцев 14,4 млн грн. 

Напомним, ранее в Киевской городской администрации правоохранители разоблачили преступное объединение, которое занималось схемами незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки.

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