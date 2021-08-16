В КГГА раскрыли ОПГ, вымогавшую двойные штрафы за возврат беспричинно эвакуированных авто

В Киевской городской администрации правоохранители разоблачили устойчивое преступное объединение, в состав которого входили должностные лица, злоупотреблявшие служебным положением. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, один из руководителей департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство инспекции по парковке и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки.

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Сообщается, что автомобили владельцы могли забрать обратно только после оплаты "штрафов", сумма которых была вдвое больше официальной.

Утверждается, что в эту схему были вовлечены руководителей частных служб, занимающихся эвакуацией транспорта в Киеве. Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства.

Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости — у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы".

Сейчас полиция сообщила о подозрении пяти должностным лицам КГГА и двум руководителям частных юридических лиц.

В свою очередь замглавы КГГА Константин Усов сообщил в своем Telegram-канале, что события, которые вменяют сотрудникам подчиненной департаменту транспорта и инфраструктуры инспекции по парковке, касаются 2019-2020 годов.

"Меня проинформировали, что сейчас инспекция обезглавлена ​​и практически парализована. Серверы и рабочие станции инспекции изъяты. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах, полосах общественного транспорта", — заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что КГГА полностью открыта для органов следствия и заинтересована в сотрудничестве с правоохранителями. В то же время, по его словам, сейчас необходимо как можно быстрее возобновить деятельность инспекции.

"Хаос на улицах, бардак на въездах в больницы, запаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах недопустимы", — заявил Усов.