Фискальная служба устроила обыски в "Киевпастрансе" из-за уклонения от уплаты налогов

Государственная фискальная служба провела обыски в коммунальном предприятии "Киевпастранс". Причиной стали факты уклонения от уплаты налогов и присвоение бюджетных средств.

В пресс-службе ГФС отмечают, что в Киеве, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины, правоохранители установили — должностные лица КП "Киевпастранс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения коммунального предприятия "Киевпастранс" — "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры", а также другими субъектами хозяйственной деятельности, в 2020 году присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отмечается, что общая стоимость работ составила больше 80 млн грн. В пресс-службе отмечают, что значительная их часть была присвоена. Кроме того, установлено, что ряд лиц, используя реквизиты "рисковых" СХД, совершили пособничество должностным лицам одного из предприятий в умышленном уклонении от уплаты налогов. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

На основании постановления районного суда Киева сотрудники ГУ ДФС 22 июня 2021 провели обыски помещений по юридическому и фактическому адресу КП "Киевпастранс". В ходе обысков обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация КП "Киевпастранс" и компьютерная техника. Вышеупомянутые документы, после завершения их осмотра будут признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

"Идет ежедневная работа по выявлению фактов уклонения от уплаты налогов и неправомерного использования средств из бюджета города. Модернизация инфраструктуры в столице должна быть одним из приоритетов, а власти Киева должны обеспечить существование современной транспортной инфраструктуры и ее комфортное использование для жителей и гостей столицы. ДФС не позволит заниматься растратой бюджетных средств, и продолжит жестко реагировать на любые проявления нарушений. Все фигуранты уголовных производств будут привлечены к ответственности", — отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Напомним, ранее киевские правоохранители и налоговики начали активно проводить следственные действия в столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

Обыски провели в коммунальных предприятиях "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевском городском бюро технической инвентаризации", коммунальной корпорации "Киевавтодор", объединении "Киевзеленбуд", а также департаменте земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного. Кроме того, правоохранители выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана".