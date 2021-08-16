Прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА

Сотрудники Подольской окружной прокуратуры Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции проводят обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в рамках дела о присвоении 4,5 млн гривен на строительстве Подольского моста. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

"Следствием было установлено, что в апреле 2017 года между коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и ООО "Эко-Строй-Трейд" заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве", — сказано в сообщении.



В дальнейшем, в июле 2020-го, исполняющий обязанности директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в которые были внесены сведения о выполнении в течение апреля-мая 2020 года работ по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м.



Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя, на объекте не выполнялись. Вследствие указанных действий местному бюджету территориальной общины города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 4,5 млн грн.



В настоящее время на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов производства продолжаются обыски.

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Напомним, Антимонопольный комитет признал три компании причастными к нарушению конкурентного законодательства при их участии в публичных закупках услуг по переносу Русановских и Воскресенских садов на улицу Радистов в микрорайоне Быковня на окраине Киева для освобождения пространства для достройки Подольского мостового перехода через Днепр.

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