Начальник киевского райавтодора украл деньги на подземные переходы — прокуратура

Начальнику киевского коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление Деснянского района" сообщили о подозрении в присвоении средств, выделенных на ремонт подземных переходов, путем злоупотребления служебным положением, совершенного повторно.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. В свою очередь на сайте Киевгорадминистрации значится, что эту должность занимает Сергей Головченко.

Расследованием установлено, что в течение 2020 года "ДЭУ Деснянского района" в лице его начальника заключило договоры с субъектами хозяйствования на проведение текущего ремонта двух подземных пешеходных переходов.

В частности, это переходы около станции метро "Черниговская", а также на углу улицы Братиславской и Лесного проспекта. Общая стоимость ремонтных работ, согласно условиям договоров, составляла 1,5 млн грн.

Правоохранители на основании проведенных следственных действий и полученных выводов экспертиз установили, что работы по текущему ремонту подземных переходов были выполнены лишь частично, а отдельные работы, предусмотренные договорами, не проводились вообще.

Также выяснилось, что одна из подрядных организаций, привлеченных к проведению ремонтных работ, имеет признаки фиктивности, поскольку лицо, указанное в качестве директора в ее регистрационных и уставных документах, а также в договорах и актах выполненных работ, подписанных с ДЭУ, фактически не причастно к финансово-хозяйственной деятельности общества.

"В дальнейшем, несмотря на то, что ремонтные работы в подземных переходах были проведены крайне некачественно и не в полном объеме, начальник КП с целью реализации преступного умысла, направленного на растрату бюджетных денежных средств, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, противоправно и предвидя наступление негативных последствий из-за безосновательного расходования бюджетных средств, подписал акты приемки выполненных строительных работ и дал указание соответствующим подразделениям коммунального предприятия на перечисление бюджетных средств за фактически невыполненные ремонтные работы", — описали в прокуратуре.

В итоге, как указывается в сообщении, начальник предприятия совершил растрату бюджетных средств в сумме 260 тысяч грн, чем причинил материальный ущерб территориальной общине Киева на указанную сумму.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним также, что в понедельник, 16 августа, полиция с прокуратурой провели обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации по делу о хищении 4,5 млн гривен на строительстве Подольского моста.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!