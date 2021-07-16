Налоговики обыскали "Киевводфонд" из-за воровства на ремонте туалетов

Сотрудники Государственной фискальной службы провели обыски в помещениях специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" в рамках уголовного производства о присвоении 7 млн грн государственных средств.

Правоохранители проверяют причастность должностных лиц КП к вероятному хищению средств, предусмотренных на закупку товаров и работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов на территории Киева.

В ходе проведенных обысков в служебных помещениях предприятия, а также по месту жительства его должностных лиц изъята первичная финансово-хозяйственная документация по взаимоотношениям между "Киевводфондом" и субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

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Дело расследуется по части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), части 2 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем, по сговору или в крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что 8 июля Госбюро расследований провело обыски в компании "Киевводоканал", расследуя возможное хищение средств при строительных работ по реконструкции объектов первой очереди Бортнической станции аэрации.

В тот же день следователи ГБР нагрянули с обысками в департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации и в коммунальную корпорацию "Киевавтодор" по делу о присвоении более 110 млн грн бюджетных средств на закупке грузовиков и спецавтомобилей.