ГБР объяснило обыски в "Киевводоканале": дело касается Бортнической станции аэрации (ФОТО)

Государственное бюро расследований сообщает, что проверяет информацию о присвоении средств должностными лицами Киевгорадминистрации и акционерной компании "Киевводоканал" при строительстве первой очереди Бортнической станции аэрации и реконструкции коммунальных объектов Киева.

По предварительным данным, чиновники превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн. Изучается возможность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой.

Кроме того, установлено, что "Киевводоканал" в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в Подольском районе и канализационного коллектора в Оболонском районе города Киева использовал железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявленные в тендерной документации в системе ProZorro.

В ходе обысков на предприятиях сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ на вышеуказанных объектах. Причастные лица устанавливаются.

Начато расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса).

Напомним, 8 июля следователи ГБР нагрянули с обысками в департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации и в коммунальную корпорацию "Киевавтодор", а также в "Киевводоканал". В первом случае бюро сообщило, что расследует присвоение более 110 млн грн бюджетных средств на закупке грузовиков и спецавтомобилей, а во втором случае оперативно об обысках не сообщало.

Отметим, что на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны 4 июня его секретарь Алексей Данилов рассказал, что президент Владимир Зеленский устроил СНБО разнос за ситуацию с Бортнической станцией аэрации.

"У нас есть ситуация с Бортнической станцией [аэрации] в Киеве, по которой уже 10 или 12 лет рассказывают о японских деньгах, что там должны происходить какие-то процессы. Процессы никакие не происходят... Выбросы на сегодня превышают вдвое те нормы, которые должны быть", — сказал Данилов.

По его словам, вопрос был снят с повестки дня, голосования по нему не было, его обсуждение решили продолжить на следующих заседаниях.