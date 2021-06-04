Политика 10 минут назад

Зеленский устроил СНБО разнос за ситуацию с Бортнической станцией аэрации

Вопрос был снят с повестки дня, голосования по нему не было, обсуждение перенесли на следующие заседания

БСА. Фото: скриншот видео YouTube-канала DF1 БСА. Фото: скриншот видео YouTube-канала DF1
БСА. Фото: скриншот видео YouTube-канала DF1

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 4 июня рассматривалось восемь вопросов, самым острым из которых оказался вопрос модернизации Бортнической станции аэрации в Киеве. Об этом рассказал на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

Первый вопрос касался поручений президента Владимира Зеленского по вопросам обеспечения безопасности на административной границы с Крымом, а также в четырех южных областях, которые он дал 27 мая.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Следующий вопрос касался "углубления интеграции" Украины в НАТО. Оба вопроса рассматривались в секретном режиме и решения по ним были приняты единогласно.

Третий пункт заседания СНБО касался отчета об общегосударственной борьбе с терроризмом. Был утвержден соответствующий отчет.

Четвертый вопрос поднимался по поводу усовершенствования работы и цифровой трансформации системы нацбезопасности и обороны в регионах. В частности, по словам Данилова, к этой системе будут привлечены ситуационные центры в сети Кабинета министров, и это будет единая система управления нацбезопасностью по всей территории страны.

Читайте также:
Три фигуранта санкционного "воровского" списка СНБО просят суд отменить санкции против них

Пятый пункт касался возрождению отрасли авиастроения в Украине, а шестой — обеспечения населения качественной питьевой водой. Последний вопрос, как отметил секретарь СНБО, вызвал "оживленное обсуждение", поскольку Зеленский оказался "недоволен подготовкой этого вопроса".

"У нас есть ситуация с Бортнической станцией [аэрации] в Киеве, по которой уже 10 или 12 лет рассказывают о японских деньгах, что там должны происходить какие-то процессы. Процессы никакие не происходят... Выбросы на сегодня превышают вдвое те нормы, которые должны быть. Также обращалось внимание на регион Кривбасса, на южные регионы", — сказал Даниловю

Вопрос был снят с повестки дня, голосования по нему не было, его обсуждение решили продолжить на следующих заседаниях.

Также был рассмотрен вопрос о направлении миротворцев в Демократическую Республику Конго. По словам секретаря СНБО, украинский контингент в этой стране будет немного увеличен. Решение об этом было принято единогласно.

Помимо этого, члены совета заслушали отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о выполнении решения от 14 мая о введении санкций против "воров в законе" и криминальных авторитетов. По словам Данилова, на сегодняшний день в Украине не осталось на свободе ни одного "вора в законе". Среди 111 лиц, которых Зеленский называл в качестве иностранных криминальных авторитетов, в Украине сейчас осталось лишь 42 человека.

Секретарь СНБО также ответил на претензии по поводу возможной необоснованности попадания под санкции некоторых лиц.

Читайте также:
Три фигуранта санкционного "воровского" списка СНБО просят суд отменить санкции против них

"Доклад руководителя был следующим: ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Эти списки заблаговременно проверяются, верифицируются. Не только на территории Украины, но еще на территории разных стран. Все люди, попадающие в санкционные списки, попадают туда за совершение тех или иных преступлений", — заявил он.

По словам Данилова, один из называвшихся в СМИ таких людей причастен к ограблению ювелирного магазина в Киеве, когда был убит охранник, "другой — находится в СИЗО, а еще двое — проходят по уголовным делам".

Отметим, что еще в октябре 2019 года Зеленский посещал Японию, благодаря тамошнего премьера Синдзо Абэ за льготный кредит в сумме почти 1 млрд долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации и выражая надежду, что работы начнутся уже в начале 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве водителям упростят поиск мест для парковки
В Киеве водителям упростят поиск мест для парковки
Суд рассмотрит спор о здании, охраняемом ЮНЕСКО
Суд рассмотрит спор о здании, охраняемом ЮНЕСКО
Порошенко нашел оправдание закупок Украиной при нем угля из России
Порошенко нашел оправдание закупок Украиной при нем угля из России
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский наложит вето на закон о декларировании доходов

  3. Microsoft представит Windows следующего поколения 24 июня

  4. Атака на "Столичный": законные владельцы рассказали о нападении титушек и блокаде рынка

  5. Нужны энергия и цель. Как собственнику бизнеса повысить свою личную эффективность

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...