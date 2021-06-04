Зеленский устроил СНБО разнос за ситуацию с Бортнической станцией аэрации

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 4 июня рассматривалось восемь вопросов, самым острым из которых оказался вопрос модернизации Бортнической станции аэрации в Киеве. Об этом рассказал на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

Первый вопрос касался поручений президента Владимира Зеленского по вопросам обеспечения безопасности на административной границы с Крымом, а также в четырех южных областях, которые он дал 27 мая.

Следующий вопрос касался "углубления интеграции" Украины в НАТО. Оба вопроса рассматривались в секретном режиме и решения по ним были приняты единогласно.

Третий пункт заседания СНБО касался отчета об общегосударственной борьбе с терроризмом. Был утвержден соответствующий отчет.

Четвертый вопрос поднимался по поводу усовершенствования работы и цифровой трансформации системы нацбезопасности и обороны в регионах. В частности, по словам Данилова, к этой системе будут привлечены ситуационные центры в сети Кабинета министров, и это будет единая система управления нацбезопасностью по всей территории страны.

Пятый пункт касался возрождению отрасли авиастроения в Украине, а шестой — обеспечения населения качественной питьевой водой. Последний вопрос, как отметил секретарь СНБО, вызвал "оживленное обсуждение", поскольку Зеленский оказался "недоволен подготовкой этого вопроса".

"У нас есть ситуация с Бортнической станцией [аэрации] в Киеве, по которой уже 10 или 12 лет рассказывают о японских деньгах, что там должны происходить какие-то процессы. Процессы никакие не происходят... Выбросы на сегодня превышают вдвое те нормы, которые должны быть. Также обращалось внимание на регион Кривбасса, на южные регионы", — сказал Даниловю

Вопрос был снят с повестки дня, голосования по нему не было, его обсуждение решили продолжить на следующих заседаниях.

Также был рассмотрен вопрос о направлении миротворцев в Демократическую Республику Конго. По словам секретаря СНБО, украинский контингент в этой стране будет немного увеличен. Решение об этом было принято единогласно.

Помимо этого, члены совета заслушали отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о выполнении решения от 14 мая о введении санкций против "воров в законе" и криминальных авторитетов. По словам Данилова, на сегодняшний день в Украине не осталось на свободе ни одного "вора в законе". Среди 111 лиц, которых Зеленский называл в качестве иностранных криминальных авторитетов, в Украине сейчас осталось лишь 42 человека.

Секретарь СНБО также ответил на претензии по поводу возможной необоснованности попадания под санкции некоторых лиц.

"Доклад руководителя был следующим: ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Эти списки заблаговременно проверяются, верифицируются. Не только на территории Украины, но еще на территории разных стран. Все люди, попадающие в санкционные списки, попадают туда за совершение тех или иных преступлений", — заявил он.

По словам Данилова, один из называвшихся в СМИ таких людей причастен к ограблению ювелирного магазина в Киеве, когда был убит охранник, "другой — находится в СИЗО, а еще двое — проходят по уголовным делам".

Отметим, что еще в октябре 2019 года Зеленский посещал Японию, благодаря тамошнего премьера Синдзо Абэ за льготный кредит в сумме почти 1 млрд долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации и выражая надежду, что работы начнутся уже в начале 2020 года.