Три фигуранта санкционного "воровского" списка СНБО просят суд отменить санкции против них

Окружным административным судом города Киева зарегистрировано три заявления об обеспечении иска по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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В частности, суд просят приостановить действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" от 14 мая 2021 года в части применения санкций в отношении Ясагова Адлана, Идрисова Муслима и Шаипова Магомеда.

Указано, что соответствующие заявления поступили в суд для представления самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины.

"Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска", — говорится в сообщении.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится.

Как отмечалось, большинство лиц из списка известных "воров в законе" находится сейчас не в Украине, а количество находящихся в Украине на свободе "уменьшилось вдвое, с 34 до 17 лиц".

21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 668 "воров в законе" и криминальных авторитетов, являющихся гражданами различных стран.