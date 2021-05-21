Украинская полиция отобрала у "воров в законе" общак в $3,2 млн (ФОТО)

Оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с другими коллегами-правоохранителями в ходе обысков 20 мая изъяли воровской "общак" в различной валюте в эквиваленте 3,2 млн долларов. Об этом говорится в сообщении департамента.

Установлено, что сбор и распределение преступных средств контролировали "воры в законе" по кличкам Умка и Лаша Сван.

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Кроме того, полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Самих Умку и Лашу Свана 19 мая задержали по подозрению в установлении и распространении преступного влияния в статусе "вора в законе" (часть 3 статьи 255-1 Уголовного кодекса). В случае доказательства вины им может грозить до 15 лет лишения свободы.

"Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", — отмечают в полиции.

Оперативники департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом генерального прокурора документировали доказательства более года.

Известно, что Умка был "коронован" в 2014 году, а Лаша Сван получил неформальный статус "вора в законе" еще в 1995 году. Они считались одними из самых влиятельных "авторитетов" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

В апреле в ходе масштабной полицейской спецоперации в Днепропетровской области была разоблачена преступная группировка под руководством так называемого "положенца". Было сообщено о подозрении сразу 16 ее участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо криминальных авторитетов.

В свою очередь 19 мая Умку задержали в аэропорту при попытке выехать из страны, а Лашу Свана — в гостинице.

Напомним, что 14 мая Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится. Однако о введении в действие этого решения президентом Владимиром Зеленским пока не сообщалось, хотя ряд других решений СНБО от 14 мая он в действие ввел.