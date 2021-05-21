Зеленский ввел санкции против 668 "воров в законе" и криминальных авторитетов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 668 "воров в законе" и криминальных авторитетов, являющихся гражданами различных стран. Об этом говорится в указе №203 от 21 мая.

Документ вступает в силу со дня опубликования, контроль за его выполнением традиционно возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Кроме упомянутых лиц, в списке присутствуют профессор МГИМО Евгений Воронин, которому на три года запретили, в частности, въезд в Украину, а также ввели еще ряд ограничений.

Также решением предусмотрена блокировка сайтов фактических органов власти существующей под юрисдикцией России "Республики Крым", список которых привязан к имени главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

Аналогичное решение применено к сайтам сайтов фактических органов власти органов и прочих организаций "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", привязанных в данном решении к именам фактических руководителей данных образований — Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

Против последнего дополнительно применен набор санкций, включающий блокировку активов, ограничение торговли, приостановку финансовых обязательств, пресечение вывода капиталов из Украины, аннулирование лицензий и госнаград.

Подобный набор санкций с запретом на въезд в Украину на три года применен к двум россиянам — основателю ООО "Корпорация Парус" Алексею Федоренко и основателю фирмы "1С" Борису Нуралиеву.

Напомним, что сам Зеленский 557 лиц из указанного списка описал как "воров в законе", а 111 — как иностранных криминальных авторитетов.