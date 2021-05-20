Гейзер на Демеевской: в Киеве снова прорвало трубу (ФОТО, ВИДЕО)

20 мая в Голосеевском районе Киева на улице Демеевской возле библиотеки имени Вернадского прорвало трубопровод.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

"Поздравление от "Киевводоканала" жителям Демеевской, а особенно к тем, кто припарковал свой автомобиль на этой стоянке", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, однако оказались разбиты несколько автомобилей, припаркованные около библиотеки.

Также сообщается, что на место происшествия должен прибыть Киевский городской голова Виталий Кличко.

Напомним, это уже не первый раз в этом году, когда в Киеве происходят подобные прорывы водопровода и канализации.

Так, 28 марта из-за аварии на теплосети в Печерском районе Киева из-под земли забил гейзер.

В феврале на левом берегу Киева произошел прорыв водопровода, из-за чего движение автомобилей и трамваев было ограничено на улицах Гната Хоткевича и Николая Попудренко.