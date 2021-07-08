Происшествия 1 час назад

В КГГА и "Киевавтодоре" снова проходят обыски

Обыски проводят сотрудники ГБР и СБУ по делу о закупке техники для "Киевавтодора"

ГБР расследует махинации про закупке техники для "Киевавтодора". Фото: КГГА ГБР расследует махинации про закупке техники для "Киевавтодора". Фото: КГГА
ГБР расследует махинации про закупке техники для "Киевавтодора". Фото: КГГА

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевгоргосадминистрации и КК "Киевавтодор" 8 июля 2021 года проходят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Сегодня, 8 июля, в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и коммунальной корпорации "Киевавтодор" следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокурора Офиса Генеральной прокуратуры проводят обыски", — говорится в сообщении.

По данным департамента, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК "Киевавтодор".

Департамент и коммунальная корпорация в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования.

Указано, что дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки техники для КК "Киевавтодор". В частности, машин для внесения жидких хлоридов. Их закупка была выполнена по процедуре официальных публичных закупок.

В Департаменте транспортной инфраструктуры уверяют, что деятельность департамента и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачная, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину.

Читайте также:
Обыски на киевских предприятиях: почему Офис Зеленского решил резко атаковать Кличко?

Как сообщалось, Государственная фискальная служба 22 июня провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных денег. При этом в КГГА отметили, что правоохранители четвертый раз приходили в структурное подразделение "Киевпастранса" за теми документами, которые уже были предоставлены по первому требованию.

Напомним, ранее киевские правоохранители и налоговики начали активно проводить следственные действия в столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

Обыски провели в коммунальных предприятиях "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевском городском бюро технической инвентаризации", коммунальной корпорации "Киевавтодор", объединении "Киевзеленбуд", а также департаменте земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного. Кроме того, правоохранители выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

КГГА эвакуировали после сообщения о минировании: неизвестный требует 0,5 биткоина
КГГА эвакуировали после сообщения о минировании: неизвестный требует 0,5 биткоина
В Киеве посыпался мост у метро "Берестейская" (ФОТО)
В Киеве посыпался мост у метро "Берестейская" (ФОТО)
Минобороны закупило топлива на 800 млн грн у компании, качавшей его по "трубе Медведчука"
Минобороны закупило топлива на 800 млн грн у компании, качавшей его по "трубе Медведчука"
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Директора института Академии аграрных наук поймали на взяточничестве

  3. В Украине собираются поменять дизайн похожих между собой монет 1 и 2 грн

  4. Бесплатные бизнес-курсы от Гарварда и Института лидерства запустил Prometheus

  5. Канал "Украина" впервые снимет прокатный фильм, заключив партнерство с FILM.UA Group

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...