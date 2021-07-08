В КГГА и "Киевавтодоре" снова проходят обыски

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевгоргосадминистрации и КК "Киевавтодор" 8 июля 2021 года проходят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня, 8 июля, в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и коммунальной корпорации "Киевавтодор" следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокурора Офиса Генеральной прокуратуры проводят обыски", — говорится в сообщении.

По данным департамента, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК "Киевавтодор".

Департамент и коммунальная корпорация в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования.

Указано, что дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки техники для КК "Киевавтодор". В частности, машин для внесения жидких хлоридов. Их закупка была выполнена по процедуре официальных публичных закупок.

В Департаменте транспортной инфраструктуры уверяют, что деятельность департамента и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачная, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину.

Как сообщалось, Государственная фискальная служба 22 июня провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных денег. При этом в КГГА отметили, что правоохранители четвертый раз приходили в структурное подразделение "Киевпастранса" за теми документами, которые уже были предоставлены по первому требованию.

Напомним, ранее киевские правоохранители и налоговики начали активно проводить следственные действия в столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

Обыски провели в коммунальных предприятиях "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевском городском бюро технической инвентаризации", коммунальной корпорации "Киевавтодор", объединении "Киевзеленбуд", а также департаменте земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного. Кроме того, правоохранители выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана".