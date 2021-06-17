Политика и экономика 1 час назад

Уклонение от уплаты налогов на 30 млн грн: ГФС и прокуратура обыскивают офис Киевавтодора

Предприятие-подрядчик, находясь в сговоре с сотрудниками концерна, завышало стоимость работ по строительству дорог в Киеве и уклонялось от уплаты налогов, сообщили в ГФС

Фото: пресс-служба ГФС Фото: пресс-служба ГФС
Фото: пресс-служба ГФС

Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве совместно со столичной прокуратурой проводят обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по ремонту и реконструкции путепроводов на сумму свыше 30 млн грн (часть 3 статьи 212 УК Украины), сообщает пресс-служба ГФС.

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В частности, как установили в ГФС, в течение 2019-2020 годов одно из подрядных предприятий по заказу "Киевавтодора" проводило работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в Киеве. Стоимость выполнения работ по одному путепроводу составляет свыше 400 млн грн.

Указанное предприятие, действуя в сговоре со служебными лицами "Киевавтодора", указывало в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, задействованных якобы для выполнения субподрядных работ. Это позволило им уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ, сообщают в ГФС.

В ведомстве отмечают, что обыски проходят на основании решения суда и с целью получить первичные финансовые документы и зафиксировать ведомости об обстоятельствах совершения правонарушений.

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Ранее ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц, подозревающихся в махинациях с НДС. В частности, досудебным расследованием было установлено, что группа лиц с участием подконтрольных предприятий-поставщиков, транзитных предприятий и предприятий-экспортеров наладила схему завышения налогового кредита по НДС на общую сумму около 53 млн грн. Нарушители покупали товар (отруби, маргарин, сухари и другое), который фактически использовался в производстве соевого масла. 

Готовая продукция отправлялась на экспорт, а задействованные предприятия-экспортеры получали завышенные суммы бюджетного возмещения НДС. В схеме было задействовано около 20 субъектов хозяйственной деятельности.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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