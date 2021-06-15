"Продукция" на экспорт: ГФС разоблачила на Киевщине махинации с НДС на 53 миллиона гривен

Государственная фискальная служба разоблачила в Киевской области группу лиц в махинациях с НДС

Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 15 июня.

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Так, досудебным расследования установлено, что группа лиц, с участием подконтрольных предприятий-поставщиков, транзитных предприятий и предприятий-экспортеров, наладила схему завышения налогового кредита по НДС на общую сумму около 53 млн грн. Нарушители покупали товар (отруби, маргарин, сухари и др.), который фактически использовался в производстве соевого масла.

Готовая продукция отправлялась на экспорт, а задействованные предприятия-экспортеры получали завышенные суммы бюджетного возмещения НДС. В схеме было задействовано около 20 субъектов хозяйственной деятельности.

"Участники преступной группы, используя реквизиты "транзитных" предприятий, покупали сырье для производства соевого масла. В дальнейшем, согласно налоговому учету, соевое масло изготовлялась на подконтрольных производственных мощностях. Готовую продукцию фигуранты, используя реквизиты подконтрольных СХД-экспортеров, экспортировали в адрес подконтрольных СХД-нерезидентов в странах Европы по цене, почти вдвое ниже мировой. Фактически соевое масло отгружалась на корабле в портах Украины и следовало до конечного покупателя, реализация соевого масла происходила по мировым ценам, что привело к невозврату большей части валютной выручки на территорию Украины от экспортных операций", — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

На 153 тонны соевого масла, примерной стоимостью 6,7 млн грн наложен арест.

Также глава ГФС Мельник сообщил, что в рамках операции "Детенизация" налоговая милиция отрабатывает 700 рисковых предприятий. С начала года уже заблокировано формирование более 1,3 млрд грн фиктивного налогового кредита по НДС.

"Мы будем усиливать борьбу с "теневым рынком", — отметил Мельник.

Ранее государственная фискальная служба Украины провела обыски в АО НАК "Нафтогаз Украины" — компанию подозревают в уклонении от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.