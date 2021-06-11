Фискальная служба проводит обыски в "Нафтогазе" по подозрению в неуплате 2,7 млрд грн НДС

Государственная фискальная служба Украины проводит обыски в АО НАК "Нафтогаз Украины".

Эту компанию подозревают в уклонении от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн, сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

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По версии следствия, начиная с октября 2015 года по настоящее время, должностные лица АО "НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром" (Россия), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующие акты приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не производится, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", — говорится в сообщении.

Вместе с тем за период расследования сотрудники Государственной фискальной службы якобы собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

"Добыты доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа", — доложили в ведомстве.

При этом отмечается, что в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" так и Энергетической таможни ГФС.

Также ожидается, что окончательная сумма причиненного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил списать долги теплогенерирующих предприятий за газ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не будет продлевать с 20 мая действие механизма возложения специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины".