Происшествия 1 час назад

Фискальная служба проводит обыски в "Нафтогазе" по подозрению в неуплате 2,7 млрд грн НДС

Окончательная сумма причиненного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы

Фото: facebook.com/SFSofUkraine Фото: facebook.com/SFSofUkraine
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Государственная фискальная служба Украины проводит обыски в АО НАК "Нафтогаз Украины".

Эту компанию подозревают в уклонении от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн, сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По версии следствия, начиная с октября 2015 года по настоящее время, должностные лица АО "НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром" (Россия), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующие акты приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не производится, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", — говорится в сообщении.

Вместе с тем за период расследования сотрудники Государственной фискальной службы якобы собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

"Добыты доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа", — доложили в ведомстве.

Читайте также:
"Нафтогазу" выдали недостающие разрешения на разработку месторождения "Дельфин"

При этом отмечается, что в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" так и Энергетической таможни ГФС.

Также ожидается, что окончательная сумма причиненного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил списать долги теплогенерирующих предприятий за газ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не будет продлевать с 20 мая действие механизма возложения специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НАБУ проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за кражи "ковидных" 60 млн грн
НАБУ проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за кражи "ковидных" 60 млн грн
ДФС не робить виключень ні для кого у проведенні слідчих дій в КМДА, — Мельник
ДФС не робить виключень ні для кого у проведенні слідчих дій в КМДА, — Мельник
На Закарпатье заблокировали канал переправки азиатов в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)
На Закарпатье заблокировали канал переправки азиатов в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. АРМА передала резиденцию Януковича компании депутата Киевсовета

  3. Международное свидетельство о вакцинации: для чего его выдают и как оно выглядит (ФОТО)

  4. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  5. В МВФ заявили, что ждут "большего прогресса" Украины для получения второго транша кредита

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...