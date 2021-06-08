"Нафтогазу" выдали недостающие разрешения на разработку месторождения "Дельфин"

Кабинет министров выдал Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" специальные разрешения на пользование недрами для геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки с дальнейшей добычей нефти и газа, месторождения "Дельфин" в северо-западной части шельфа Черного моря.

Об этом говорится в приказе Госслужбы геологии и недр №412 от 31 мая. Разрешения выданы на 30 лет и касаются площадей "Дельфин-2", -5, -6 и -9.

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При этом разрешения на участки "Дельфин-1", -3, -4, -7, -8, -10, -11, -12, -13, -14 и -15 Госгеонедр выдала "Нафтогазу" еще 30 декабря 2020 года. Тогда же НАК получил аналогичные разрешения на ряд участков Скифской нефтегазовой площади, расположенной в Западно-Чорноморской глубоководной впадине Черного моря.

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Напомним, что в феврале и марте "Нафтогаз Украины" подписал меморандумы с румынской OMV Petrom, а также с Naphtha Israel Petroleum по их привлечению к возможной разработке украинской части черноморского шельфа. В добыче в Украине выражала заинтересованность и Qatar Petroleum. Всего "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу более 7 млрд долларов до 2025 года.

Отметим, что в июле 2019 года конкурс на разработку Дельфина выиграла американская компания Trident Black Sea бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева. Ассоциация газодобывающих компаний Украина тогда заявила, что конкурс был проведен некачественно и может иметь негативные последствия для добычи углеводородов в Украине.

Недовольство результатом конкурса выражал и тогдашний премьер Владимир Гройсман, пожелавший провести новый конкурс. 11 сентября 2019 года Кабмин признал свое постановление о запуске конкурса по разработке Дельфина на условиях раздела продукции недействительным.