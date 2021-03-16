"Нафтогаз" намерен привлечь Naphtha Israel Petroleum к разработке черноморского шельфа

Группа "Нафтогаз" рассматривает возможность сотрудничества с новым международным партнером — израильской компанией Naphtha Israel Petroleum Corp. Как говорится в сообщении "Нафтогаза", стороны подписали меморандум о взаимопонимании по возможной геологической разведке углеводородов в украинской части Черного моря.

"Naphtha имеет финансовые возможности и подтвержденный положительный опыт работы в США и на шельфе Израиля (восточная часть Средиземного моря), что может пригодиться для раскрытия нефтегазового потенциала украинского шельфа", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В соответствии с меморандумом компании договорились, что, кроме Черного моря, они также будут изучать возможности для сотрудничества в других проектах по разведке и добыче углеводородов в Украине.

Как отметил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, международный опыт и иностранные инвестиции в украинскую геологоразведку и добычу углеводородов будет способствовать развитию стратегических нефтегазовых активов, которые правительство передало "Нафтогазу" в прошлом году.

"Для нас важно наличие таких партнеров как Naphtha Israel Petroleum в проекте по разведке и разработке углеводородов в Черном море, который должен стать наиболее капиталоемким проектом в нашем портфеле. После недавно объявленного партнерства с компанией OMV Petrom... новое партнерство еще больше усилит наши амбиции в этом регионе в будущем", — сказал он.

Отмечается, что Naphtha является управляющей компанией и собственником паевого инвестиционного фонда компании Isramco Negev 2, LP, имеющей мажоритарные права на долевое участие в расходах на разработку и эксплуатацию газового месторождения Tamar мощностью 13 трлн кубических футов в восточной части Средиземного моря вместе с другими владельцами прав на долевое участие — Chevron (оператор месторождения) и Delek Drilling.

В самой Naphtha заявили, что рассматривают украинский рынок газа как потенциально привлекательный в долгосрочной перспективе и стратегически правильный проект для инвестиций.

"Успешные открытия в прошлом вместе с недавними открытиями в Румынии и Турции продемонстрировали потенциал геологической разведки в этом регионе. К сожалению, украинская часть Черного моря остается недостаточно исследованной... Мы считаем, что "Нафтогаз" хорошо подготовлен для этой задачи, и ждем возможности сотрудничества в разработке этого участка", — отметил гендиректор израильской компании Эран Ленднер.

Напомним, в середине февраля "Нафтогаз" также подписал с румынской госкомпанией OMV Petrom меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разведке и добыче газа на черноморском шельфе.